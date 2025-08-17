北京亮出深海殺手鐧？「中國海神」閱兵預演現蹤

社群媒體上流傳的照片顯示，一款巨大的魚雷狀水下無人載具，正由平板卡車運輸送往北京閱兵預演場地。其外型與俄羅斯的「海神」核動力核武魚雷高度相似，引發外界對其是否為中國版「末日武器」的猜測。（圖取自微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國一款前所未見的巨型水下無人載具（UUV），近日在閱兵預演的運輸過程中意外曝光，其巨大的魚雷狀外型，與俄羅斯的「海神」（Poseidon）核動力核武魚雷高度相似，引發外界對其是否為中國版「末日武器」的激烈猜測。

根據軍事網站《Defence Blog》報導，這款由平板卡車運載的大型黑色無人載具，其官方名稱、推進方式、航程與任務目的皆屬未知，也無法確認其設計攜帶的是常規彈頭還是核彈頭。然而，其外型概念，強烈呼應了俄羅斯總統普廷於2019年公布的「超級武器」之一，也就是「海神」核魚雷。

「海神」被設計為一種戰略威懾武器，能夠在水下航行數千英里後，以核彈頭攻擊敵方沿海城市或航空母艦戰鬥群。

香港《南華早報》先前曾引述中方消息人士報導，北京確實在尋求類似能力，研究一種採用「拋棄式核反應爐」的武器概念。該設計能讓無人載具以超過30節的速度巡航長達200小時，在動力耗盡後，反應爐會自動脫離並沉入海床，載具則切換至電池動力，對目標發動常規打擊。

儘管外型相似，但報導也引述了中國原子能科學研究院核科學家郭艦在《無人水下系統雜誌》（Journal of Unmanned Underwater Systems）上的說法。郭艦在文章中指出，中國正在開發的系統與俄羅斯的「海神」之間，存在「實質性差異」，但他並未詳細說明中國設計的具體細節。

此次曝光，證實了這款神秘水下武器的真實存在。外界預期，在北京即將舉行的閱兵式上，其廬山真面目與戰略定位，可能會得到更進一步的揭示。

