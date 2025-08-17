破天荒！美海軍官校180年首見「陸戰隊校長」

美國陸戰隊中將博格舒爾特15日在交接典禮上致詞。他正式接任美國海軍官校校長，成為該校180年歷史上，首位由陸戰隊軍官出任的領導人（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍官校180年的歷史在15日被改寫。陸戰隊中將博格舒爾特（Lt. Gen. Michael Borgschulte）正式接任校長，成為該校史上首位由陸戰隊軍官執掌的領導人。

根據《美聯社》報導，博格舒爾特是該校1991年畢業的校友，他於交接典禮上表示，將捍衛官校的驕傲傳統，同時為下一代軍官應對日益複雜的世界挑戰做好準備。他強調，官校的存在是為了「履行一項神聖的使命，那就是培養將保護我們自由的下一代海軍與陸戰隊軍官」。

海軍部長費蘭（John Phelan）形容博格舒爾特是「一位戰功彪炳的海軍飛行員，也是參與過伊拉克與阿富汗三場戰鬥輪調的老兵」。他更引述同袍的評價，稱博格舒爾特是「現代戰術與古典風骨的軍事混合體」，並預期他將在官校進一步培養「求勝與善戰的文化」。

費蘭最後更半開玩笑地向在場的學生們喊話，要他們「準備好把皮繃緊一點」，暗示新校長將帶來更嚴格的要求。

博格舒爾特是該校第66任校長，接替了於2024年1月成為該校首位女性校長的海軍中將戴維茲（Vice Adm. Yvette Davids）。戴維茲將調往五角大廈，出任海軍作戰部副部長，負責作戰、計畫與戰略等事務。今年，美國海軍官校共授予776名海軍少尉及258名陸戰隊少尉軍銜。

不同於其他國家的「海軍陸戰隊」，美國陸戰隊（USMC）在美軍內部為獨立軍種，與海軍地位平行，美國總統甚至可以繞過國會直接指揮，其主要的職責是利用美國海軍下屬的所有艦隊船隻，以最快速度抵達全球各地每個危機發生地執行各種戰鬥任務。

