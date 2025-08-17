【影】炸爆俄國轟炸機的是它！ 來看看專業教官如何超刁鑽操作FPV

〔記者涂鉅旻／台北報導〕小巧的無人機成為現代戰爭關鍵角色，其中，體積迷你，卻有著高靈活性、高速特性的FPV穿越機（又稱第一視角無人機），經常掛上炸彈，迅速鑽入狹窄的戰壕、室內空間，給缺乏防護的人員致命一擊，甚至在今年6月重創俄國多處基地內的大型轟炸機。現在，就從專業教官操作的FPV「第一人稱」，體驗FPV如何刁鑽地極限飛行。

FPV的用途廣泛，近年成為各國軍隊運用重點，也多次在烏俄戰場上大放異彩。（記者劉宇捷攝）FPV的體積小且輕巧，一般成年人可不費力地用雙手捧起，其採四軸旋翼設計，看似「迷你版」的多軸無人機。不過，FPV的速度相當快，專業教官分享，部分機型的最快時速可直逼500公里，雖然沒有機身自動「回正」設計，操作難度相當高，但也因此可做出許多刁鑽的高度飛行動作，一般的滾轉、高速轉彎、倒飛等，皆難不倒它。

值得注意的是，FPV在烏俄戰場上被廣泛運用，最著名的例子是烏軍於今年6月發動「蜘蛛網行動」，烏軍運用117架被「偷渡」至俄國境內的FPV，直撲俄國多處空軍基地，毀壞多架造價相差數萬倍的TU-22等轟炸機，從此重塑現代戰爭樣貌。烏克蘭6月4日公佈「蜘蛛網行動」中攻擊俄軍軍機情形，這是由部分無人機拍攝的影片截圖。（圖取自烏克蘭SBU專頁）

