俄軍「盲眼」衝鋒！自家無人機竟成「勾魂使者」

一名俄羅斯士兵被俘後神情沮喪（左），其帶有「Z」字標誌的軍帽則被棄置一旁（右）。烏克蘭軍方指出，俄軍採用的「盲目」新戰術，正導致大量由囚犯組成的「風暴-Z」部隊在沃夫昌斯克前線陣亡或被俘。（圖：烏克蘭國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍方指出，在哈爾科夫近俄國邊境的城鎮沃夫昌斯克（Vovchansk）前線，俄羅斯突擊部隊正以一種「盲目」的新戰術推進，由自家無人機在空中引導，卻往往被直接帶入烏軍的火網與無人機打擊範圍內，形同飛蛾撲火。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭「前哨旅」（Forpost brigade） 發言人科斯（Roman Kosse）在全國電視節目上表示，俄軍戰術在幾個月前發生了巨大轉變。在冬、春季節，他們依賴裝甲突擊，但當植被恢復茂密後，一切都改變了。

科斯指出，現在俄軍為躲避空中偵察，改以小股部隊利用樹叢掩護接近烏軍陣地，有時甚至利用輕型機車快速縮短距離。這些小組在缺乏戰場情資的狀況下移動，唯一的指引，就是來自空中的自家無人機。

這種戰術的結果，是這些多數由「風暴-Z」（Storm-Z）部隊罪犯組成的突擊隊，正大量地被殲滅或俘虜。

科斯描述了一個具體的案例：「我們最近抓到的一個俘虜，他19歲…他們四人一組推進。我們的人發現了他們。一架『吸血鬼』（Vampire）無人機擊中了他們的小組。他是唯一活下來的。」

他補充，這名年輕士兵原先的刑期僅剩約11個月，但在被追加新罪名後，同意簽署合約入伍，結果僅服役一個半月就淪為砲灰。

