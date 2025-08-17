川普「割地」說踢鐵板！澤倫斯基開「和平三條件」 歐洲聯手劃紅線

烏克蘭總統澤倫斯基14日於倫敦與英國首相施凱爾茶敘。在即將赴美會晤川普前，澤倫斯基強硬表態，提出包含「先停火」在內的三大和平條件，反制任何犧牲烏克蘭主權的協議。（路透） 涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普繞過停火、直接推動「領土交換」和平協議的立場已踢到鐵板。烏克蘭總統澤倫斯基強硬反擊，提出三大先決條件；歐洲主要國家也聯手劃下紅線，讓即將到來的華府峰會，恐將演變為一場盟友間的攤牌大戲。

根據英國廣播公司（BBC）報導，美俄峰會後，澤倫斯基與川普通話，隨即在社群平台X上為「真正可持續和平」開出三大條件，也就是「槍火必須停止」、俄羅斯歸還「遭綁架」兒童，並提供「可信的安全保證」。此舉被視為直接回絕川普「繞過停火」的提議。



《紐約時報》引述歐洲高層官員證實，川普邀請歐洲領袖參與18日白宮會晤，目的正是討論包含「烏克蘭領土讓步」的和平計畫。《彭博》則進一步披露，普廷的方案是要求烏軍完全撤出頓內茨克與盧干斯克，以換取俄軍在南部戰線的「凍結」。

歐洲盟友隨即採取集體行動。德、法、英等「意願聯盟」（coalition of the willing）國家領導人發表聯合聲明，強調「下一步必須納入澤倫斯基」，並重申「國際邊界不容以武力改變」。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也表示，若無澤倫斯基參與，「就無法決定烏克蘭的和平之路」。

儘管面臨盟友強大壓力，川普在接受福斯新聞（Fox News）採訪時，仍向澤倫斯基喊話稱「做個交易吧」，並稱俄羅斯是「一個非常強大的國家」。這場華盛頓會談，將考驗西方聯盟的團結與烏克蘭捍衛主權的決心。

