【影】4公里外一槍斃二命 烏狙擊手靠AI再創世界紀錄

⚡️New world record: Ukrainian sniper took out two occupiers from 4,000 m.



The bullet hit a window where the #ruZZians were holed up. Fire was guided with AI-assisted tools and a drone. pic.twitter.com/fklXnGfIwa — Aurora Borealis ???? （@aborealis940） August 15, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭狙擊手再創世界紀錄！烏軍「幽靈」（Pryvyd）狙擊部隊，據報已在4000公尺的驚人距離外，成功狙殺俄羅斯士兵，打破了先前由烏克蘭安全局（SBU）狙擊手創下的3800公尺紀錄。

請繼續往下閱讀...

根據《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，這起破紀錄的狙擊行動，發生在戰況激烈的烏東波克羅夫斯克（Pokrovsk）地區。軍事記者布圖索夫（Yuri Butusov）公布的影片顯示，狙擊手是使用烏克蘭國產的「短吻鱷」（Alligator）14.5公厘狙擊步槍完成這次獵殺。

布圖索夫指出，這次行動是在8月14日，「在無人機複合體的引導下，運用人工智慧（AI）」達成。更令人稱奇的是，據報一發子彈，就擊殺了兩名俄軍士兵。

烏克蘭「幽靈」狙擊小隊使用AI輔助與無人機，在4公里外一槍穿窗擊斃兩名俄軍，創下實戰最遠狙擊紀錄。（圖／翻攝自X／Anton Gerashchenko）

「短吻鱷」狙擊步槍由哈爾科夫的哈多控股公司（XADO-Holding）生產，是一款重達25公斤的反物資步槍，原設計是用於破壞敵方裝備，而非人員。然而，烏克蘭軍聞網站《Defense Express》分析，實戰經驗已證明，烏克蘭武器的實際能力，遠遠超出了其創造者的預期。

報導指出，儘管「短吻鱷」的子彈最遠可飛行至7公里，但精準度是最大限制因素，在1.5公里距離的偏差就可能達到1公尺。因此，要在4公里外命中目標，狙擊手很可能需要進行一系列的射擊才能成功。

這次的紀錄，再次凸顯了烏克蘭在不對稱作戰中，將國產武器、無人機與AI技術結合，所發揮出的驚人戰力。

