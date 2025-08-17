自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】4公里外一槍斃二命 烏狙擊手靠AI再創世界紀錄

2025/08/17 15:47

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭狙擊手再創世界紀錄！烏軍「幽靈」（Pryvyd）狙擊部隊，據報已在4000公尺的驚人距離外，成功狙殺俄羅斯士兵，打破了先前由烏克蘭安全局（SBU）狙擊手創下的3800公尺紀錄。

根據《基輔郵報》（Kyiv Post）報導，這起破紀錄的狙擊行動，發生在戰況激烈的烏東波克羅夫斯克（Pokrovsk）地區。軍事記者布圖索夫（Yuri Butusov）公布的影片顯示，狙擊手是使用烏克蘭國產的「短吻鱷」（Alligator）14.5公厘狙擊步槍完成這次獵殺。

布圖索夫指出，這次行動是在8月14日，「在無人機複合體的引導下，運用人工智慧（AI）」達成。更令人稱奇的是，據報一發子彈，就擊殺了兩名俄軍士兵。

烏克蘭「幽靈」狙擊小隊使用AI輔助與無人機，在4公里外一槍穿窗擊斃兩名俄軍，創下實戰最遠狙擊紀錄。（圖／翻攝自X／Anton Gerashchenko）烏克蘭「幽靈」狙擊小隊使用AI輔助與無人機，在4公里外一槍穿窗擊斃兩名俄軍，創下實戰最遠狙擊紀錄。（圖／翻攝自X／Anton Gerashchenko）

「短吻鱷」狙擊步槍由哈爾科夫的哈多控股公司（XADO-Holding）生產，是一款重達25公斤的反物資步槍，原設計是用於破壞敵方裝備，而非人員。然而，烏克蘭軍聞網站《Defense Express》分析，實戰經驗已證明，烏克蘭武器的實際能力，遠遠超出了其創造者的預期。

報導指出，儘管「短吻鱷」的子彈最遠可飛行至7公里，但精準度是最大限制因素，在1.5公里距離的偏差就可能達到1公尺。因此，要在4公里外命中目標，狙擊手很可能需要進行一系列的射擊才能成功。

這次的紀錄，再次凸顯了烏克蘭在不對稱作戰中，將國產武器、無人機與AI技術結合，所發揮出的驚人戰力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中