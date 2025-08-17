聯手出賣烏克蘭？美媒爆普廷討土地、邀中國 川普竟點頭架空北約

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷8月15日在阿拉斯加峰會後舉行聯合記者會。根據峰會內幕，普廷不僅提出極大化的領土要求，更意外拋出由中國擔任烏克蘭安全保障國的構想。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會的驚人內幕曝光。俄羅斯總統普廷傳出不僅提出了極大化領土要求，更在烏克蘭未來的安全保障問題上，意外地拋出由中國擔任保障國之一的構想；對此，美國總統川普則明確反對由北約（NATO）部隊介入。

據美國新聞網站《Axios》引述兩名聽取了峰會簡報的消息人士報導，普廷在會中要求烏克蘭軍隊，完全撤出俄羅斯已宣稱擁有主權的頓內茨克與盧甘斯克這兩個東部地區，並凍結在赫爾松與札波羅熱的現有前線。普廷甚至將其願意停止在後兩地推進，描述為一種「讓步」。

然而，在峰會中最具爭議性的交鋒，發生在烏克蘭未來的安全保障議題上。消息人士透露，普廷雖表示願意討論此議題，卻點名中國可能成為保障國之一。此舉被廣泛解讀為，他意圖反對任何由北約成員國組成的安全部隊進入烏克蘭。

報導指出，川普在峰會後的通話中，對歐洲盟友表達了支持為烏克蘭提供安全保障的想法，但明確表示這「不會是一項北約任務」。這證實了川普與普廷在「排除北約」這一點上，可能已達成某種默契。

儘管普廷開出了烏克蘭幾乎不可能接受的條件，川普仍稱此次會面為一場「成功」，並表示他與普廷在「大多數問題」上達成了一致。

川普在峰會後，已邀請歐洲領袖與烏克蘭總統澤倫斯基於18日在白宮會面，並希望最快能在22日舉行三方峰會。然而，基於普廷提出的苛刻條件，外界普遍認為要取得重大突破的可能性極低。

