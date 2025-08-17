37度高溫也OK！ 美「新一代班用武器」通過沙漠環境測試

美國陸軍日前在德州布利斯堡沙漠環境之中，測試M7步槍、M250機槍和XM157光學瞄具組等「新一代班用武器」。（取自美國陸軍網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍持續換裝威力更強的「新一代班用武器」（NGSW），並在各種嚴苛環境下驗證武器的可靠性。美國陸軍14日表示，第一裝甲師官兵近期在德州布利斯堡附近演訓數周，在平均氣溫超過攝氏37度的沙漠高溫環境中進行測試，但M7步槍、M250機槍和XM157光學瞄具組等威力不減，皆通過沙漠環境測試。

美國陸軍表示，無論官兵在太平洋叢林或中東沙漠部署，武器裝備性能都相當重要，考量美軍以往在極端環境作戰歷史，「新一代班用武器」仍須在極端高溫環境下測試。因此，美軍官兵在超過華氏100度（約攝氏37度）的平均高溫之中，測試M7步槍、M250機槍和XM157光學瞄具組，一共耗時數周，其中包括72小時的實戰訓練。

M7步槍和M250機槍是M4A1步槍、M249班用機槍的繼承者，且比起使用5.56公厘子彈的「前輩」，M7步槍和M250機槍皆採用更具威力的6.8公厘子彈，並可運用8倍變焦的XM157光學瞄具組，讓美軍官兵可使用精準度、射程及威力更大的輕兵器，在戰場上更具優勢。

「新一代班用武器」正逐步換裝至各個部隊使用，在完成沙漠酷熱環境的測試之前，去年曾在阿拉斯加的冰天雪地之中驗證，官兵在攝氏零下34度至零下40度的酷寒環境下，成功地實彈射擊，凸顯這系列武器的可靠度。

