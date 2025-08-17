自由電子報
軍情動態 > 國際軍情

四軸無人機也能「指路」 引領F-35A戰機精準投擲GBU-12炸彈

2025/08/17 17:08

美國空軍F-35A戰機高速飛行。日前該型機與C100無人機一同測試，在C100導引下投擲GBU-12炸彈命中目標。（歐新社檔案照）美國空軍F-35A戰機高速飛行。日前該型機與C100無人機一同測試，在C100導引下投擲GBU-12炸彈命中目標。（歐新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕小型無人機不僅可以偵察、發動一次性攻擊，還可以扮演精銳部隊的「指路者」。根據外國軍聞網站「The Aviationist」15日報導，美國AI與無人機公司「Performance Drone Work」日前展示一項測試成果，其研製的C100四軸旋翼無人機掛上雷射目標指示器，引導F-35A戰機投擲4枚GBU-12炸彈，並精準命中目標，展現有人飛機與無人機協同作戰潛力。

「The Aviationist」引用Performance Drone Work公司（簡稱PDW）發布資訊指，PDW公司於7月23日表示，其研製的C100四軸旋翼多用途無人機，日前與美國空軍F-35A戰機配合演練，C100無人機掛載了Leonardo STAG5雷射目標指示器（LTD），在1000、1500與2000公尺的距離外發射雷射光束，讓F-35A戰機投擲的4枚GBU-12導引炸彈精準命中目標。

PDW表示，從這項測試可見，C100無人機可為提供密接空中支援、海上作戰的平台，提供遠距離精準雷射照射能力，藉此減少有人操駕單位的暴露，同時提升作戰範圍。

C100無人機可從事偵察、打擊任務，也可掛上雷指器為F-35A戰機指引目標，讓後者精準投擲雷射導引炸彈。（取自PDW網站）C100無人機可從事偵察、打擊任務，也可掛上雷指器為F-35A戰機指引目標，讓後者精準投擲雷射導引炸彈。（取自PDW網站）PDW公司研製的「C100」無人機具備多重用途，在美軍的分類之中，屬於第二級的小型無人機，因此被視為「消耗性彈藥」，機身重量約9.7公斤，可再額外掛載4.5公斤物品，最高時速約65公里，並可飛至1萬2千呎（約3657公尺）高空。這型無人機不僅可以偵蒐、運送物資，還可以掛載空投炸彈打擊地面目標，現已獲美軍青睞採購。

GBU-12則是一種500磅等級的導引炸彈，從MK 82航空炸彈改裝而來，雖然構造簡單，但不僅射程可達14公里，且攸關命中率的圓周誤差公算（CEP），也明顯優於無導引彈藥。

