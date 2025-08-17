烏克蘭戰爭結局浮現 華爾街日報示警：割地保國或淪俄附庸

烏克蘭士兵在頓內茨克地區的前線操作火砲。《華爾街日報》分析，烏克蘭戰爭的最終結局，將取決於其能否在這場殘酷的消耗戰中堅持下去。（路透檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》16日分析指出，美、俄阿拉斯加峰會落幕，但烏克蘭距離和平依舊遙遠。然而，這場歐洲自二戰以來最大規模戰爭的兩種可能結局，正逐漸清晰浮現，分別為烏克蘭可能失去部分領土，但維持主權與安全，或者同時失去領土與主權，再度落入莫斯科的勢力範圍。

情境一：受保護下的領土分割

基輔與歐洲盟友的最佳結果，是將俄羅斯的佔領範圍限制在現有的20%國土，剩餘80%則由烏克蘭自有軍力及西方安全援助保障。此模式類似1953年韓戰後的分裂格局。由英法主導的「志願聯盟」，甚至考慮部署部分部隊至烏克蘭，作為嚇阻力量。

請繼續往下閱讀...

然而，俄羅斯總統普廷在峰會後重申，必須解決危機的「根本原因」，暗示其恢復對烏克蘭政治影響力的目標未變。對他而言，「朝鮮半島模式」意味著歷史性失敗。

情境二：被支配下的領土分割

另一種結局，是烏克蘭淪為「俄羅斯的保護國」（Russian protectorate）。若剩餘國土缺乏足夠軍力與可信的西方安全承諾，將無力抵抗未來的俄羅斯入侵，最終被迫在內外政策上聽命於莫斯科。

報導指出，戰爭的本質已演變為一場殘酷的消耗戰。烏克蘭前總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）曾直言：「現在的戰線，主要就是為了讓人們在那裡被殺死而設計的。」

卡內基國際和平基金會軍事專家科夫曼（Michael Kofman）認為，烏軍雖不太可能崩潰，但若長期無法解決兵力與管理問題，將「日益精疲力竭」。多數分析認為，俄羅斯的戰爭努力更具持久性，但烏克蘭的韌性仍讓結局保持開放。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法