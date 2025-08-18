模擬全新戰爭形態！韓美啟動「乙支自由護盾」聯合軍演

南韓、美國兩軍旨在提升朝鮮半島防禦能力的乙支自由護盾例行聯合軍演，已於18日正式啟動。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓、美國兩軍旨在提升朝鮮半島防禦能力的「乙支自由護盾」（UFS）例行聯合軍演，已於18日正式啟動。

據《韓聯社》報導，本次聯演將持續至28日，模擬近期戰爭形態變化帶來的實際威脅，加強同盟應對能力和聯防態勢。

兩軍參演兵力幾乎與去年持平，其中韓軍約1.8萬人。演習規模也和往年相似，但40餘場聯合野外機動訓練（FTX）中，逾20場被推遲至9月舉行，此舉或為南韓政府考慮到北韓一直對乙支自由護盾提出強烈抗議的情況。儘管如此，韓美兩軍仍強調，應對北韓威脅的聯演目標不變。

北韓可能藉此次演習發起挑釁。北韓國防部長努光鐵本月10日針對乙支自由護盾發表談話稱，強烈譴責美韓的挑釁行為，對其將導致的後果發出嚴正警告，平壤稱，將對越線挑釁行為行使自衛權等權利。

此外，南韓政府將從18日起至21日實施與乙支自由護盾配套的緊急後勤演習「乙支演習」。當局將在全國範圍內例行實施緊急後勤演練，應對戰爭等國家緊急狀況，保護國家和國民生命財產安全。今年將有來自約4000個的單位和部門、共58萬人參加，20日還將展開全體南韓國民都會參與的民防演習。

