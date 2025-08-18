無人機納陸軍後備教召課程 109旅召員首操多軸無人機畫面曝光

陸軍官兵在漢光演習期間操作無人機。除了現役部隊，後備教召員與軍校生也要具備相關技能。（取自國防部發言人臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕無人機在烏俄戰爭中大放異彩，對世界各國的建軍趨勢造成深遠影響，我國陸軍司令呂坤修上將也要求「人人都是無人機操作手」，此政策已從現役部隊擴及至軍校生、後備教召員。軍方消息顯示，陸軍109旅步5營日前實施教召訓練，教召員實際學習多軸無人機性能、飛行前後檢查、動態操作課目，藉此提升不對稱作戰能力。

國防部持續籌獲上千架各式無人機，明年起更可望擴大採購近5萬架各式無人機，滿足基層部隊實際需求。另外，軍聞社上週四播出「國防線上」節目，展示新型「投彈式」、「自殺式」無人機，顯示我國具備相當的無人機研發與量產潛力。

實務運用層面，陸軍司令呂坤修上將要求「人人都是無人機操作手」，意即上自高階將領、下至基層士官兵都要學會無人機操作技能，且除了主戰部隊之外，軍校生、後備軍人也要有相當素養。

請繼續往下閱讀...

陸軍109旅教召員日前實際操作多軸無人機。（取自青年日報）根據國軍媒體《青年日報》消息，陸軍步兵109旅步5營近期舉行教召訓練，日前實施無人機操作訓練，在教官詳細講解下，召員充分了解各項無人機性能數據及運用，並實際進行飛行前後檢查，實際操作起降、四面停懸及飛行等多軸無人機操作技巧，有效提升不對稱作戰能力，也讓召員深入認識無人機在現代戰場的戰術價值、作戰應用。

多軸無人機的運用範疇甚廣，除了進行偵察任務，也具備向敵方投擲炸彈，以及對友軍運補物資的潛能，且已納入國軍後續採購範疇內。根據軍備局月前發布的公開徵求資訊，國軍擬對外採購的「乙式」多軸旋翼無人機，明年、後年共計採購4300架，可望滿足基層部隊所需。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法