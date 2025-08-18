限制級
歐洲A咖是來「保護」澤倫斯基？魯比歐：胡說八道
美國國務卿魯比歐。（路透資料照）涂鉅旻／核稿編輯
〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐17日在一場電視專訪中，與主持人就烏克蘭總統澤倫斯基即將到訪白宮一事，爆發激烈言語交鋒。魯比歐駁斥了歐洲領袖此行是為防止澤倫斯基遭川普總統「霸凌」的說法，怒批這是一種「愚蠢的媒體敘事（風向）」。
根據《福斯新聞網》（Fox News Digital）報導，魯比歐在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對國家」（Face the Nation）節目中，與主持人布倫南（Margaret Brennan）發生衝突。布倫南提問，歐洲領袖18日陪同澤倫斯基訪美，是否是擔心他「將被迫簽下協議」。
魯比歐立即打斷並反駁道：「那不是真的。他們明天來這裡，不是為了防止澤倫斯基被霸凌。」
他接著批評：「我們跟普廷只開了一次會，跟澤倫斯基開了十幾次會…他們來這裡，是因為我們一直與歐洲方面合作。總統最早在週四就跟這些領袖通過話…這真是一種愚蠢的媒體敘事。」（This is such a stupid media narrative.）
這場爭論的背景，是川普與澤倫斯基今年2月在白宮橢圓形辦公室的會面不歡而散。當時澤倫斯基公開嘲諷與普廷談判的想法，引發川普震怒，當場回嗆：「如果沒有我們的軍備，這場戰爭兩週就結束了…你手上沒有牌可打。」
儘管魯比歐極力駁斥媒體的質疑，但美俄烏三方的後續互動仍充滿變數。川普已表示，有意安排一場包含他本人、普廷與澤倫斯基的三方峰會，或至少讓俄烏領袖同處一室進行談判，以敲定最終協議。
