【影】濱海除爆的「工作馬」 美陸戰隊增購兩棲無人載具

〔記者陳治程／綜合報導〕美國Greesea IQ公司表示，為提升濱海地區水下除爆效率，美軍陸戰隊已提出採購合約，向其增購新一批「兩棲無人地面載具」（AUGVs），有效反制部署在灘岸、破浪區的地雷及水下威脅，保障登陸部隊安全。

被原廠稱做「工作馬」的Bayonet 250型兩棲無人自主載具，能在濱海至多100公尺深的水域共同進行除爆作業，為爆破小組成員省下許多體力並保障安全，強化登陸作戰效率。（美國Greensea IQ網站）

該公司新聞稿指出，美軍陸戰隊此次投入9百萬美元（約新台幣2.66億元），增購9台全新的Bayonet 250型系統、另有6台同型系統將接受檢修，並同步採購後續維保的備用零附件，用以協助陸戰隊「濱海除爆」（Littoral Explosive Ordnance Neutralization, LEON）任務所需，有效排除部署在近海的水雷等水下威脅源。

請繼續往下閱讀...

美軍陸戰隊因應2020年展開的「兵力轉型」（原兵力設計2030）改革，2021年起便引進LEON系統的運用，包含水下遙控載具（ROV）、以及此次採購的兩棲無人地面載具，皆隸屬於後勤部隊底下的工兵支援營（ESB）。實操官兵認為，這類系統訓練時程短、從過往的數月縮短至數天，有效降低操作成本和人力的體力消耗，此外，這類系統也為美國海軍採用，在兩軍作業互通性上也有助益。

由美國Greensea IQ公司研發的「兩棲登陸無人載具」，目前已獲美軍陸戰隊採用，是該軍因應兵力轉型所引進的工兵支援利器。（美國Greensea IQ網站）

而據原廠規格資訊，美軍陸戰隊採購的Bayonet 250兩棲無人地面載具，採用鋰電池驅動，能在至多100公尺深的兩棲濱海區、破浪區（Surf Zone）進行除爆作業，具備6小時的續航性能，透過GPS／慣性導引及OPENSEA指管系統操作、導引，成為水下爆破人員仰賴的可靠「工作馬」（workhorse）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法