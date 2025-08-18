自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國水下狼群成軍？巨型水下無人載具9月閱兵首度亮相

2025/08/18 11:45

《Naval News》網站根據閱兵預演影像，分析即將亮相的兩款中國新款巨型水下無人載具 （XLUUVs）。其中一款已露出「AJX002」型號 （下左），另一款尺寸更大、被防水布覆蓋的則為未知型號 （下右）。（圖：Naval News、微博）《Naval News》網站根據閱兵預演影像，分析即將亮相的兩款中國新款巨型水下無人載具 （XLUUVs）。其中一款已露出「AJX002」型號 （下左），另一款尺寸更大、被防水布覆蓋的則為未知型號 （下右）。（圖：Naval News、微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍擴張正從水面轉向水下，其長期秘密發展的巨型水下無人載具（XLUUVs），即將在下月的北京閱兵典禮上首度公開亮相。根據軍事網站《Naval News》報導，外界預期，至少將有兩種不同型號的「無人潛艇」現身，此舉不僅將改變外界對中國水下戰力的認知，更證實了北京在此領域的投資規模已領先全球。

報導指出，在中國即將於9月3日舉行的紀念抗戰勝利80週年閱兵預演中，已有至少兩款新型XLUUV在運輸途中曝光。其中一款的潛艇側身，以大型白色羅馬字母漆上了「AJX002」的編號，報導分析指，這很可能是其正式型號。

透過運輸車輛的尺寸估算，「AJX002」的長度約在18至20公尺之間，外型呈魚雷狀，採用泵噴推進器。其尺寸與外型雖與俄羅斯的「海神」（Poseidon）魚雷相似，但《Naval News》也謹慎地指出，現階段將兩者直接連結仍言之過早。

分析認為，儘管中國媒體與學術界曾討論過魚雷狀武器的核動力選項，但目前幾乎可以肯定，這些在中國進行測試的XLUUV並非核動力。此次閱兵所展示的無人潛艇，更可能是中國將其龐大的XLUUV研發計畫「實戰化」的成果。

除了4艘「AJX002」外，預演中還出現了另外2艘體型稍大的XLUUV。雖然被防水布覆蓋，但仍可看出其直徑約為「AJX002」的兩倍，並採用了更先進的X型舵。

報導總結，此次閱兵已清晰地傳達出一個訊息，也就是中國在超大型水下無人載具領域的投資規模，已是其他國家海軍無可比擬，而現在，北京已準備好向全世界揭示這項成果。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中