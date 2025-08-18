中國水下狼群成軍？巨型水下無人載具9月閱兵首度亮相

《Naval News》網站根據閱兵預演影像，分析即將亮相的兩款中國新款巨型水下無人載具 （XLUUVs）。其中一款已露出「AJX002」型號 （下左），另一款尺寸更大、被防水布覆蓋的則為未知型號 （下右）。（圖：Naval News、微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍擴張正從水面轉向水下，其長期秘密發展的巨型水下無人載具（XLUUVs），即將在下月的北京閱兵典禮上首度公開亮相。根據軍事網站《Naval News》報導，外界預期，至少將有兩種不同型號的「無人潛艇」現身，此舉不僅將改變外界對中國水下戰力的認知，更證實了北京在此領域的投資規模已領先全球。

報導指出，在中國即將於9月3日舉行的紀念抗戰勝利80週年閱兵預演中，已有至少兩款新型XLUUV在運輸途中曝光。其中一款的潛艇側身，以大型白色羅馬字母漆上了「AJX002」的編號，報導分析指，這很可能是其正式型號。

透過運輸車輛的尺寸估算，「AJX002」的長度約在18至20公尺之間，外型呈魚雷狀，採用泵噴推進器。其尺寸與外型雖與俄羅斯的「海神」（Poseidon）魚雷相似，但《Naval News》也謹慎地指出，現階段將兩者直接連結仍言之過早。

分析認為，儘管中國媒體與學術界曾討論過魚雷狀武器的核動力選項，但目前幾乎可以肯定，這些在中國進行測試的XLUUV並非核動力。此次閱兵所展示的無人潛艇，更可能是中國將其龐大的XLUUV研發計畫「實戰化」的成果。

除了4艘「AJX002」外，預演中還出現了另外2艘體型稍大的XLUUV。雖然被防水布覆蓋，但仍可看出其直徑約為「AJX002」的兩倍，並採用了更先進的X型舵。

報導總結，此次閱兵已清晰地傳達出一個訊息，也就是中國在超大型水下無人載具領域的投資規模，已是其他國家海軍無可比擬，而現在，北京已準備好向全世界揭示這項成果。

