中國解放軍93閱兵彩排意外曝光新戰車 傳有四面雷達、APS系統

中國解放軍16日晚間在北京天安門一帶舉行93閱兵第二次預演，有當地民眾捕捉到新款中型戰車的行駛畫面，並上傳至社群，引發議論。（取自X帳號 @lfx160219）

〔記者陳治程／台北報導〕中國正加緊準備下月登場的九三閱兵，外界及開源消息紛紛揭露在道路上現蹤的神秘裝備，繼日前被捕捉到的巨型水下無人載具後，另一款被民眾發現的新款中型戰車，也在社群上曝光；解放軍開源情報專家溫約瑟分析，這款戰車雖印有清楚的部隊番號，但實際配屬部隊仍待觀察，有機率優先汰換現有的「59式改」戰車，加速中國裝甲現代化。

《星島日報》17日報導，解放軍16日進行抗戰勝利80周年閱兵的第二次彩排，動員規模上看4萬人，更出動多款新型軍備，吸引各界關注眼光，其中，一款車身編號為「LZ」開頭的中型戰車，除可搭載一門105公厘主砲，報導另指出，該車砲塔周圍還裝有4面相位陣列雷達、2組四聯裝的主動防禦系統（APS），不排除是為防範無人機等新興威脅而設。

中國解放軍自16日17點30分至17日3點30分實施進行93閱兵預演，圖為疑似搭載四面雷達、對空防禦武器和APS系統的新款中型戰車在夜間行駛。（取自X帳號 @lfx160219）

另一方面，社群媒體上的開源情報也捕捉到該戰車及衍生車型的近距離樣貌，除105公厘主砲的戰車，衍生的裝步戰鬥車（IFV）更具備在車後搭載監偵無人機的能力，成為本次閱兵裝備中的新看點。

對此，解放軍開源情報專家溫約瑟分析，從流出的影像情資可見，這些新款戰甲車都印有「LZ」的部隊番號、意為陸上作戰方隊的「陸戰」，但他強調，裝備接受閱兵時會塗有專屬編號，因此實際配屬的單位還有待進一步商榷；此外，他認為這款中型戰車有高機率會優先取代解放軍現有的「59式改」戰車，提升裝甲部隊的現代化程度。

中國6月底宣布，9月將舉辦「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動，而解放軍16日傍晚5時許至隔日3時許間，在北京天安門一帶展開第二次預演，共計約4萬人參與。

