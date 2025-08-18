汲取紅海實戰經驗！美軍急升級SM-2飛彈 我海軍亦配備同型彈

美國海軍一艘神盾驅逐艦發射標準二型（SM-2）防空飛彈。（圖：美國海軍）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部宣布，已授予雷神（Raytheon）公司一份價值2.58億美元（約新台幣77.45億元）的合約，將為海軍主力防空武器「標準二型」（SM-2）飛彈開發最新改良型Block IIICU。這款飛彈是神盾（Aegis）作戰系統的核心，台灣也是其重要用戶之一。

根據英國《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，雷神公司總裁博爾戈諾維（Barbara Borgonovi）表示，此合約象徵需求增加，升級後的Block IIICU將為美軍提供更強大的現代海戰能力。

合約大部分工作將在亞利桑那州土桑市進行，預計於2031年9月完成；若包含合約選項，總價值可達2.63億美元（約新台幣78.95億元）。

標準二型飛彈服役數十年，能對付高速反艦飛彈與航空器，國際用戶包括澳洲、加拿大、德國、日本、南韓、西班牙與台灣等國。

這項升級計畫的迫切性，源於近期的實戰經驗。美國海軍去年初已證實，在紅海使用標準二型飛彈，成功攔截了葉門胡塞組織攻擊商船的反艦飛彈與無人機。Block IIICU計畫的目標，就是為這款已實戰驗證的系統，進一步增添能力，確保其在現代海上威脅環境中的重要性。

