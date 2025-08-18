自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

白宮公布18日「川澤會」流程 行程安排一次看

2025/08/18 13:53

烏克蘭總統澤倫斯基18日將在華府與美國總統川普展開會談。圖為澤倫斯基。（美聯社）烏克蘭總統澤倫斯基18日將在華府與美國總統川普展開會談。圖為澤倫斯基。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日將在華府與美國總統川普展開會談，其他歐洲領導人也會參加與烏克蘭命運息息相關的會議。根據國會山報（The Hill）報導，白宮公布的行程表顯示，川普、澤倫斯基及其團隊將先舉行會議，接著再舉行一場包括歐洲領導人在內的更大規模會議。

國會山報揭露的行程安排如下：

中午12時（美東時間）：歐洲領導人預計將於中午抵達白宮南門廊（South Portico），攝影師將獲准記錄他們的抵達過程。

下午1時至1時15分：澤倫斯基和川普預計將在歐洲領導人抵達後1小時互相問候，隨後不久將在橢圓形辦公室舉行會晤。預計副總統范斯也將出席會晤。

下午2時15分至2時30分：川普將在橢圓形辦公室與澤倫斯基舉行會晤1小時後，於國宴廳（State Dining Room）和其他歐洲領導人會面。會面15分鐘後，川普將與歐洲領導人在十字廳（Cross Hall）合影。

下午3時：川普和歐洲領導人將前往白宮東廳（East Room）舉行會議，澤倫斯基也將出席該會議。

