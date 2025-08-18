烏軍長驅直入！俄中將在自家國土遭「斬首」斷手斷腳

遭烏軍重創的俄羅斯北方集團軍副司令、中將阿巴契夫（Esedulla Abachev）。（圖：俄羅斯國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰場再傳重大戰果！烏克蘭國防部情報總局（GUR） 證實，烏軍成功襲擊了俄羅斯境內庫斯克地區的一支俄軍縱隊，導致俄軍北方集團軍副司令、中將埃阿巴契夫 （Esedulla Abachev） 身受重傷。

根據烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，烏克蘭情資指出，這起攻擊發生在8月16至17日晚間，目標是位於雷利斯克—霍穆托夫卡公路上的俄軍縱隊。開源情報 （OSINT） 分析人士稱，打擊地點靠近朱里亞蒂諾 （Zhuryatino） 聚落。

烏方情報報告，阿巴契夫在攻擊中傷勢極為嚴重，手臂與腿部均遭截肢，已被緊急以飛機疏散至莫斯科。報導雖未透露烏軍使用的武器類型，但推測很可能是高精準火箭砲。

阿巴契夫是俄軍一名資深指揮官，在俄羅斯全面入侵烏克蘭前，曾指揮中央軍區的第二近衛合成集團軍，並曾參與敘利亞的軍事行動。此次在俄羅斯本土上遭精準打擊並重創，是對俄軍高層指揮鏈的一次沉重打擊。

這起成功的「斬首」行動，發生在俄軍持續對烏東波克羅夫斯克等地發動猛攻之際。今年7月10日，烏軍也曾以一次成功的打擊，擊斃了俄軍一名旅長與一名參謀長。

