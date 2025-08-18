國軍新款防護面具全面換裝中 陸軍計畫3年再買近15萬具

陸軍司令部今日在政府採購網發布公開徵求資訊，計畫再採購14萬8819具「單視窗型式」防護面具。圖中官兵配戴單視窗、雙濾毒罐的T3-102防護面具。（取自陸軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續採購各種新式裝備，根據陸軍今日刊登於政府採購網的公開徵求資訊顯示，其計畫採購14萬8819具「單視窗型式」防護面具，需有10年以上的壽限，且必須防護神經性、催淚性、窒息性、血液性及糜爛性毒劑。雖然陸軍未揭露採購期程，但得標廠商須在3個年度內交貨完畢。

陸軍司令部近年逐步換裝新型「T3-102防護面具」，也是國軍首款大量投產的單視窗、雙濾毒罐防護面具，根據軍方公開訊息，這款由軍備局202廠生產的防護面具，自2016年投入量產迄今，已經交付超過10萬套給部隊，並規劃完成下一階段全軍換裝作業，提升國軍核生化防護能力。

為此，根據陸軍司令部今日在政府採購網發布資訊，陸軍自今日至9月中旬，進行「國軍防護面具案」公開徵求作業，附件資料提到，這型防護面具採單視窗構型，須內含可容納眼鏡的視力矯正器，頭帶要採大面積包覆型式，還可配備電子揚聲器。濾毒罐部分，則須對神經性、催淚性、窒息性、血液性及糜爛性毒劑具防護效能。

請繼續往下閱讀...

雖然這份公開徵求未確切提到防護面具的型號，但以我國的防護面具研發進展而論，應為T3-102防護面具的後續籌獲案。公開徵求資料也提到，陸軍計畫藉由此案採購14萬8819具防護面具，以及約29萬7638個戰備濾毒罐，履約廠商須分3個年度完成交貨。

比起前一款雙視窗、單濾毒罐的「T3-75防護面具」，T3-102更加輕便，全重僅1000公克，且可外掛電子揚聲系統，最大音量可達85分貝以上，另外，材質相較「T3-75防護面具」更具抗阻性，面罩防穿透時間大於146小時，比舊款延長3倍。舊版的T3-75防護面具為雙視窗、單濾毒罐設計，比起T3-102防護面具來得沉重。（取自陸軍臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法