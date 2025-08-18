不只工兵 烏情資：北韓準備「連人帶車」送戰車去烏克蘭

北韓於2020年首度公開的最新型「天馬-2」主力戰車。烏克蘭情報部門警告，北韓正準備將此類戰車連同其車組人員，一同派遣至俄羅斯，直接投入烏克蘭前線作戰。（圖／北韓官媒朝中社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭戰場恐將再出現北韓人民軍的身影，烏克蘭國防部情報總局局長、中將布達諾夫（Kyrylo Budanov）警告，北韓正準備派遣裝甲車輛及其車組人員前往俄羅斯，其中可能包含其最新銳的「天馬-2」（Cheonma-2）主力戰車，直接投入烏克蘭前線作戰。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，布達諾夫在接受《日本時報》（The Japan Times）訪問時指出，平壤先前已證實將派遣6000名官兵至俄羅斯庫斯克地區，執行排雷與基礎設施重建等「工程任務」。但他警告，這些官方任務可能掩蓋了北韓部隊更直接參戰的意圖。

布達諾夫透露，計畫內容包含移交50至100輛北韓戰鬥車輛給俄羅斯，主要是BTR-80裝甲運兵車與重型戰車，這些系統將連同操作人員一同交付，意味著他們可能直接在前線參戰。

布達諾夫分析，此舉是為了讓北韓成為少數能獲取「大規模現代戰爭經驗」的國家。他進而表示，目前全球只有烏克蘭、俄羅斯與北韓擁有此類實戰知識。對北韓而言，烏克蘭戰爭提供了一個測試最新裝備、驗證準則，並使其部隊獲得寶貴實戰經驗的機會。

報導指出，可能被派往烏克蘭的「天馬-2」戰車，是北韓於2020年首度公開的新世代主力戰車，配備125公厘主砲、反戰車飛彈，並擁有受俄、中影響的主動防護系統。

分析認為，儘管北韓裝甲兵部隊的到來，不會從根本上改變戰場的力量平衡，但能為俄軍提供增援，緩解前線壓力。而更深層的意義在於，烏克蘭戰爭正逐漸轉變為北韓的「軍事試驗場」，具有全球性的戰略意涵。

