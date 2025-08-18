魯比歐：烏俄達成停火協議「並非不可能」 但新制裁無助談判

魯比歐指出，烏俄達成停火協議「並非不可能」，但施加新制裁無助於談判。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐17日在《美國國家廣播公司》（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，烏克蘭和俄羅斯達成停火協議「並非不可能」，但目前俄國尚未同意這一點。他也認為，對俄國實施更多制裁並非有效達成停火或和平協議方式。

魯比歐指出：「大家（美、烏、俄領袖）都一致認為，永久結束這場衝突的最佳途徑是達成全面和平協議，這一點毋庸置疑。至於在達成協議的過程中是否需要停火，我們已經主張這樣做，不幸的是，俄國目前尚未同意這一點。」

請繼續往下閱讀...

美國總統川普15日與俄國總統普廷會晤後表示，「除非達成（和平）協議，否則不會有任何（停火）協議」，顯然與他在會談前的立場相悖，引起外界批評。

對此，魯比歐在回答有關俄國過去幾天持續空襲烏克蘭的問題時，將未能推動停火的責任歸咎於普廷，「我們認為，在敵對行動中談判通常非常困難。但話雖如此，實現停火的唯一途徑是雙方同意停止相互攻擊……而俄羅斯人還沒有同意這一點」。

澤倫斯基將於在18日前往白宮與川普會面，包括芬蘭總統史塔布、德國總理梅爾茨、歐盟執委會主席馮德萊恩、北約秘書長呂特、英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼等歐洲領袖，都表明將一同赴美，作澤倫斯基的後盾。

澤倫斯基17日在布魯塞爾與馮德萊恩舉行的記者會上強調停火對於繼續進行和平協議談判的重要性，「普廷有很多要求，但我們並不了解所有要求。如果真的像我們聽說的那麼多，那麼要全部滿足這些要求將需要很長時間，而且在武器（短缺）壓力下不可能做到這一點，因此，有必要停火，並迅速達成最終協議。我們將在華府討論此事。普廷不想停止殺戮，但他必須這樣做」。

魯比歐17日進一步談到川普政府決定不對俄國實施新制裁，「我認為對俄國實施新的制裁不會迫使他們接受停火，他們已經受到非常嚴厲的制裁」。他也表示，實施新制裁與爭取長久和平協議的努力並不相容。

魯比歐說明，制裁選項仍由總統決定，「一旦他採取這些措施，所有談判都將停止，世界上就沒有人會去和俄國談判，試圖讓他們坐到談判桌前達成和平協議了。那一刻可能會到來。我希望不會，因為我希望我們能達成和平協議」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法