川澤會在即 俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫釀3死

烏克蘭18日表示，俄羅斯無人機夜間襲擊哈爾科夫造成3死。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基18日將在華府與美國總統川普（Donald Trump）展開會談。烏克蘭政府在會談開始前表示，俄羅斯無人機夜間襲擊哈爾科夫造成3死，其中包括1名兒童，另有18人受傷。

根據《法新社》報導，哈爾科夫警方在Telegram上聲稱，截至目前已知有3人死亡，其中包括1名幼兒，另有18人因襲擊受傷，其中包括兒童。

請繼續往下閱讀...

哈爾科夫警方警告，一棟遭俄軍襲擊破壞的5層公寓廢墟下，可能還有人員被困。

烏克蘭政府稱，俄羅斯也襲擊蘇梅（Sumy）地區，造成2人受傷。1枚炸彈和1架無人機先後炸傷1名57歲婦女和1名43歲司機。

除了發動空襲外，俄羅斯近期也進一步佔領領土，主要集中於烏克蘭東部。俄羅斯還提議烏克蘭撤出頓巴斯地區，以換取在黑海港口城市赫爾松和扎波羅熱前線凍結（freezing the frontline），但這些地區主要城市仍在烏克蘭控制之下。

為了聲援烏克蘭，歐洲多位領導人18日也將赴美參與會議。歐盟執委會主席馮德萊恩17日宣布，她和其他歐洲領袖將組成「意願聯盟」（coalition of the willing）齊聚華府陪同出席。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法