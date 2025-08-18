普廷打不下來就想外交奪取 烏克蘭人拒割讓頓內茨克

俄國覬覦頓內茨克的克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）已久，但久攻不下，如今想透過外交方式逼迫烏克蘭割讓。（歐新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在烏克蘭總統澤倫斯基赴白宮與美國總統川普會晤前夕，英國《衛報》17日指出，烏克蘭人曾對川普與普廷的互動抱持嘲諷與厭惡態度，但隨著川普似乎日益傾向普廷，烏克蘭社會也感到深切沮喪。多位政界人士與公眾人物譴責將俄佔土地割讓給俄羅斯以換取和平的構想，強調烏克蘭並未戰敗，不應被迫接受投降。

據報導，普廷告訴川普，如果澤倫斯基同意放棄頓巴斯的頓內茨克與盧甘斯克地區，俄方將可能考慮談判達成和平協議。烏克蘭國會無黨籍議員揚琴科（Halyna Yanchenko）批評，僅僅因為普廷想要這些土地，烏克蘭就不戰而降、割讓主權領土，這種構想自始就極其荒謬。

揚琴科指出，在俄羅斯全面入侵之前，頓內茨克約有人口190萬，擁有房地產或與當地有淵源的民眾更多，因此若提出「交換領土」的主張，實際上形同「交換人口」。

在頓內茨克克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）出生長大、現居哈爾科夫的民眾庫帕維赫（Serhii Kupavykh）表示，若允許俄國佔領他的家鄉及其他地區，將等同於「戰爭失敗、社會分裂」。他強調，澤倫斯基「無權片面做出這類決定」，並認為「放棄這片領土對政府而言無異於政治自殺」，但也坦言烏克蘭當前處境相當艱難。

烏國國會議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko）也指出：「我們不該投降，我們也未到必須投降的地步。頓內茨克地區如同一座堡壘，普廷過去11年來持續試圖奪取，始終未能成功。如今他試圖透過外交與策略手段達成目標。」

戰爭爆發以來，俄軍始終難以攻占頓內茨克主要城鎮，而克拉馬托爾斯克更是烏克蘭防禦最嚴密的區域之一。澤倫斯基日前表示，該地實質上守護著烏克蘭中部，交出這塊關鍵區域無法保證戰事不再爆發。

岡察倫科警告，普廷所提條件，包括若烏克蘭放棄頓內茨克控制權，他將凍結赫爾松與札波羅熱等地前線，實際目的在於挑起烏克蘭國內與國際間的分裂。因此，澤倫斯基必須「精心策劃」，說服川普看清普廷設下的陷阱。

