國軍偵搜戰術輪車完成初期戰測 但無緣再登今年度台北國防展

圖為14日在軍聞社專題節目中呈現的軍備局「偵搜戰術輪車」，當時正接受越野機動測試。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部4年前編列近5億元預算啟動「鐵騎專案」，研製偵搜戰術輪車，在前（2023）年台北國防航太展首度亮相，接著於上周播放的國軍「國防線上」節目中再度現蹤。對於全案進度，軍備局表示，其已依軍種要求產製4輛樣車，並在去年底通過初期戰測，不過，今年不會與「獵豹」輪型戰車一起現身台北國防展。

國軍官媒《軍聞社》14日「國防線上」節目介紹了多種國造軍備，針對聯兵營戰場機動、偵搜需求開發的「偵搜戰術輪車」也在其中，也是這型車繼前年台北國防展後再度曝光。影片指出，該車時速可達100公里、續航力500公里，可爬升60%坡道，整合了12.7公厘遙控槍塔、煙幕彈發射器及光電偵搜系統，兼具機動、打擊、遠距偵搜和輕裝甲防護。

去年曾有媒體報導指出，偵搜戰術輪車所搭載的引擎馬力不足，一度傳出車身過重、越野爬高測試困難等問題，當時軍備局便回應，這型車已通過爬坡、垂直攀高等動力項目測試，規劃去年底完成初期作戰測評。

去年傳出引擎動力不足，無法通過爬坡越野測試的偵搜戰術輪車，在國軍官媒日前的影片中呈現了這項測試畫面，為「卡關」闢謠。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

針對「鐵騎專案」進度，軍備局回覆本報表示，軍備局209廠去年3月已產製4輛樣車，同年12月完成「初期作戰測評」；不過，由於該車已在「2023年臺北國際航太暨國防工業展」展出，今年未規劃重複陳展。也就是說，軍備局下月台北國防展的亮點，將聚焦日前在影片提前曝光的「獵豹」105公厘輪型戰車D3樣車，無緣看見這兩款國造軍車同步登場。

2023年首度在台北國防航太展亮相的軍備局偵搜戰術輪車原型車。但根據軍備局規劃，今年無法看到它與「獵豹」輪型戰車在國防展同場較勁。（本報資料照，記者田裕華攝）

至於國軍採購偵搜戰術輪車的後續規劃，雖尚未定案，但國防部日前公布的最新軍品管制清單中，可見其擬編入2028年度國防預算的端倪。知情人士認為，如此安排可能與採購優先順序、預算排擠有關，才能兼顧戰力提升和財政紀律。

