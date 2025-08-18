日中「防務熱線」失靈 偶發衝突風險升高

中國「殲轟-7」戰轟機（如圖）今年7月逼近日本偵察機。兩國「防務熱線」迄今仍失靈。（取自日本防衛省網站）〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本和中國為避免發生偶發性衝突，雙方的防務當局在2023年3月正式架設「熱線」，但啟用後僅由兩國防長禮貌性通話即未再使用，即使日、中軍機近期頻頻發生近距離接近事件，熱線仍靜悄悄。日媒報導，原因可能是雙方對運作的理解差異，熱線若仍無法正常運作，日、中兩國將繼續面臨偶發衝突的風險。

日、中防務當局為避免發生海上或空中的偶發性衝突，花了10多年時間建構「海空連絡機制」，架設防務當局間的熱線是其中一環，雙方熱線電話在2023年3月完成設備與通信線路設置。當年5月，時任日本防衛相濱田靖一與中國國防部長李尚福，透過熱線進行20分鐘的通話，宣告啟用。

但在兩位防長禮貌性通話後，熱線未再被使用過。2024年日本海上自衛隊護衛艦「涼月」號誤入中國海域，遭到中方砲擊警告，同年8月，中國偵察機首次越界入侵日本長崎縣附近的領空。

今年6月，中國航艦山東號艦載戰機在日本海的上空，對日本海上自衛隊巡邏機進行異常逼近的挑釁行為，7月，中國戰轟機再次於東海的公海上空，對日本航空自衛隊的偵察機進行逼近行為，時間長達15分鐘，雙方水平距離僅30公尺、垂直距離約50公尺。日本透過外務省事務次官向中國駐日大使吳江浩表達關切態度。

日本《朝日新聞》報導，當時日本防衛省曾試著啟動日中熱線，直接與中方連絡，但中方未回應。防衛省相關人士表示，對中方而言，透過熱線的應答，首先需要做好準備，所以即使熱線響了，現場人員的層級，也很可能無權即時「熱線應對」。另一位人士認為，要讓中方接起熱線電話，可能需要事先透過外交管道進行協調。但如此一來，熱線就失去它存在的意義。

雙方對於何時啟動熱線存在認識差異，日本希望的是迅速溝通與即時應對，但中國拘泥於流程，似乎需要較長的內部協調與應對時間。

