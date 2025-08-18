將軍違紀照樣「拔星」… 美國民兵少將遭降階中校「不名譽」退伍

美陸軍猶他州國民兵司令特利少將（左），因和下屬發展不正當關係而違紀，確定將遭降職中校並「不名譽」退伍。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍少將特利（Maj. Gen. Michael J. Turley）3年前因故停職接受調查，使其原任的美國猶他州陸軍國民兵司令（adjuntant general）職位一度懸缺，而這項調查結果近日出爐，美國陸軍發言人證實，特利經調查後確認個人行為違紀，不只將無法以少將身分續任現職，並將以中校身分「不名譽退伍」，實為罕見。

軍聞網站「Task & Purpose」14日報導指出，美國陸軍發言人史密斯（Cynthia O. Smith）證實，經過美國陸軍監察長辦公室（DAIG）確認，特利少將因涉入與下屬的「不正當關係」（an inappropriate relationship），確定將「拔星」並降階中校（Lieutenant Colonel），作為他違紀退伍前的最高服役官階，全案告結。

報導補充，特利2022年8月經猶他州州長考斯（Spencer Cox）宣告帶薪休假、接受軍方內部調查。而在此前，前美國陸軍少將格拉齊奧普林（Retired Army Maj. Gen. James Grazioplene）曾因在民事法庭承認對年幼女兒性虐待（sex abuse），最終也在2021年被宣告被「摘星」降級為少尉。

圖為1997年服役中的前美國陸軍少將格拉齊奧普林，目前已因兒少性虐待案件判決確定，在數年前被降級少尉。（圖取自美國陸軍）

前美軍軍法官、退役空軍中校，現為美國西南大學法學院教授的丁漢姆（Rachel VanLandingham）表示，當軍官遭舉發早期違紀並獲確認，軍方通常會宣布當事人降級至他「違紀前」的最高官階，讓其為自己的不當行為付出代價，因為這樣的紀錄「玷污了他們之後所做的一切」，而她也強調，這樣的降職處分雖然罕見，但並非從未發生。

