傳射程達3000公里 烏克蘭量產「紅鶴」飛彈可深入俄境內

美聯社攝影記者盧卡茨基獲准進入烏克蘭一處秘密工廠，拍攝已進入量產階段的「紅鶴」（Flamingo）遠程巡弋飛彈。報導指其射程高達3000公里，將成為烏克蘭反擊俄羅斯的重要國產武器。（美聯社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國產的「紅鶴」（Flamingo）遠程巡弋飛彈據報已進入生產階段。一名獲准進入生產車間的《美聯社》攝影記者報導，這款神秘的新型武器，射程高達3000公里，足以深入打擊俄羅斯腹地。

根據《美聯社》攝影記者盧卡茨基（Efrem Lukatsky）8月17日的報導，他已於14日獲准進入烏克蘭國防公司「火力點」（Fire Point）的一處秘密工廠，拍攝這型飛彈。報導指出，「紅鶴」的射程達3000公里，但其官方技術規格尚未公開。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭軍方目前尚未對此量產消息發表評論，其生產時程、何時在戰場上普遍使用，目前仍是未知數。

發展國產遠程武器對烏克蘭的防禦戰略至關重要，因為在俄羅斯攻勢加劇之際，西方夥伴在交付足夠武器方面，一直進展緩慢。

烏克蘭總統澤倫斯基去年11月即宣布，烏克蘭已生產了首批100枚飛彈。自此之後，烏克蘭持續擴大國內武器產能。澤倫斯基今年4月16日表示，前線上使用的武器，現已有超過40%為烏克蘭製造，其中包括超過95%的無人機。

除了「紅鶴」之外，烏克蘭媒體6月曾報導，國產的「游隼」（Sapsan，亦稱Grom-2）短程彈道飛彈已成功完成戰鬥測試，並進入量產階段。澤倫斯基先前曾透露，烏克蘭已開發出另一款名為「Palianytsia」（烏克蘭特產圓麵包）的混合式飛彈無人機。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法