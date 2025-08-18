洛馬攜手菲大學助攻F-16V軍售計畫 港媒：可能引發中國關注

美國同意軍售菲律賓20架F-16V block70/72戰機，但菲律賓考量財源仍搖擺不定。（取自洛馬官網）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國於今年4月同意軍售菲律賓20架F-16V block70戰機，雖然菲國立場仍搖擺不定，但該型機的研製商洛克希德．馬丁上周宣布，將與菲律賓南方衛理公會大學產學合作，培育計畫所需人才。香港媒體《南華早報》引述專家意見稱，此舉有助於美菲政府互信，但也可能引發中國政府反彈，升高菲、中戰略摩擦。

美國國防部國防安全合作局（DSCA）4月1日公告，美國政府同意軍售菲律賓20架F-16V block70/72戰機，全案總金額約55.8億美元（約新台幣1675.42億元）。不過，受限於財政狀況，菲律賓政府表明，還在尋找可支應此案的籌資方式。

即使如此，研製F-16戰機的軍工廠商洛馬持續深化與菲律賓合作，洛馬8月12日表示，其與菲律賓頂尖院校南方衛理公會大學（SMU）建立戰略合作夥伴關係，推動菲國大學、工業界數位創新、智財權與勞動力發展的合作。這項計畫將提供全面的技術、知識移轉，提供政府與學術計畫資金、培育新企業，同時建立世界一流的研究實驗室與培訓教室，藉此讓菲國專業人士自由運用。

請繼續往下閱讀...

對此，港媒《南華早報》引述政治分析師戈爾斯卡（Sylwia Monika Gorska）意見指，若美菲F-16V戰機軍售案成真，菲律賓建立研發中心，可望讓該型機更多維修、升級與系統整合工作留在菲國進行；即使軍售案未能實現，洛馬與菲國大學的合作，仍能建立基礎設施、培育專業人才，協助菲國融入美國同盟防衛創新網路之中。

戈爾斯卡進而分析，此舉也有助於提升美國對菲律賓分擔防衛責任與決心的評價，同時深化兩國政府的互信。另一方面，這起合作案也可能引發中國反彈，因為北京當局可能將此視為美國「印太戰略」一環，進而向菲律賓施壓，或藉由外交、經濟甚至軍事活動作為回應，導致菲律賓與中國戰略摩擦升溫。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法