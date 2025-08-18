超能載的「種馬王」要來了 以色列首架CH-53K直升機動工

CH-53K「種馬王」直升機有著超群的載運能力。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕以色列國防軍為強化空中運輸能力，因此向美國採購12架CH-53K「種馬王」重型直升機，成為第一個海外用戶。根據以色列空軍與外國軍聞網站訊息，首架機艙已大致成形，全機預計2028年完工，屆時將使以色列國防軍擁有可載運15噸物資的「怪物機種」。

根據以色列空軍14日發布訊息顯示，洛馬旗下塞考斯基公司為以色列產製12架CH-53K「種馬王」重型直升機，首架機艙部件已在近期完工，未來將依以色列軍方要求，進行後續產製作業。

以色列對美採購的首架CH-53K「種馬王」直升機機艙已於近期完工，預計2028年全機完工交付。（取自以色列空軍臉書）外國軍聞網站「Defense Blog」17日報導，以色列斥資20億美元（約新台幣600億元）向美國採購12架CH-53K直升機，前兩架預計在2028年完工交付，未來則還有6架的增購空間。這也使得以色列成為美國之外，第一個CH-53K直升機海外使用國。

CH-53K「種馬王」是美軍最大、最重的直升機，其可吊掛運載2萬7000磅（約1萬2200公斤）的物資，若加計機艙內空間，最多可載運3萬5000磅（約1萬5900公斤）的物資，比起前一代的CH-53E「超級種馬」來得更出色。另外，這型直升機最高時速約315公里，作戰半徑約200公里，可滿足美軍、以色列國防軍大量物資或重型裝備的空運需求。

