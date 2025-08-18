自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

德建軍大計爆致命弱點 命脈遭中國緊掐

2025/08/18 17:30

德國先進反戰車飛彈進行試射。像這類高科技武器生產，極度依賴由中國掌控的關鍵礦物原料。（歐新社檔案照）德國先進反戰車飛彈進行試射。像這類高科技武器生產，極度依賴由中國掌控的關鍵礦物原料。（歐新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）計畫將德國打造成歐洲領先的軍事強權，但其宏偉的建軍大計，卻建立在一個脆弱的基礎之上：其國防工業所需的關鍵礦物，命脈幾乎完全掌握在中國手中。

根據政治新聞網戰《POLITICO》歐洲版分析，德國每一輛戰車、每一枚飛彈、每一架無人機，都依賴著如釹、鏑、鎢、石墨等稀土與關鍵原料。德國工業聯合會（BDI）警告，歐盟95%的戰略原料依賴進口，而中國控制了全球多數關鍵礦物的加工，在某些國防最相關的品項上，佔比更高達86%。

開姆尼茨工業大學 （Chemnitz University of Technology） 研究員庫利克 （Jakob Kullik）警告：「如果來自中國的材料突然中斷，我們的國防工業計畫就可能戛然而止。」他指出，這種結構性依賴，讓所有使用這些技術的歐洲國家，都受制於同一條通往中國的供應鏈。

報導指出，北京已在實際行動上限制對西方國防企業的關鍵原料出口。相較於美國擁有《國防生產法》與國家戰略儲備，歐盟的《關鍵原料法案》被批評為力道不足。

德國聯邦議院經濟事務委員會成員、基民盟籍的佐貝爾（Vanessa Zobel）直指，歐盟的法案「用心良好但無實效」。她嚴厲警告，德國的原料依賴已對國家安全構成直接威脅。佐貝爾表示：「在安全關鍵領域讓自己如此依賴，是魯莽的。」

她強調，德國必須停止依賴市場力量，並開始像一個地緣政治參與者那樣思考，將前總理蕭茲（Olaf Scholz）提出的「時代轉捩點」（Zeitenwende） 安全承諾，落實到戰略思維中。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中