德建軍大計爆致命弱點 命脈遭中國緊掐

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）計畫將德國打造成歐洲領先的軍事強權，但其宏偉的建軍大計，卻建立在一個脆弱的基礎之上：其國防工業所需的關鍵礦物，命脈幾乎完全掌握在中國手中。

根據政治新聞網戰《POLITICO》歐洲版分析，德國每一輛戰車、每一枚飛彈、每一架無人機，都依賴著如釹、鏑、鎢、石墨等稀土與關鍵原料。德國工業聯合會（BDI）警告，歐盟95%的戰略原料依賴進口，而中國控制了全球多數關鍵礦物的加工，在某些國防最相關的品項上，佔比更高達86%。

開姆尼茨工業大學 （Chemnitz University of Technology） 研究員庫利克 （Jakob Kullik）警告：「如果來自中國的材料突然中斷，我們的國防工業計畫就可能戛然而止。」他指出，這種結構性依賴，讓所有使用這些技術的歐洲國家，都受制於同一條通往中國的供應鏈。

報導指出，北京已在實際行動上限制對西方國防企業的關鍵原料出口。相較於美國擁有《國防生產法》與國家戰略儲備，歐盟的《關鍵原料法案》被批評為力道不足。

德國聯邦議院經濟事務委員會成員、基民盟籍的佐貝爾（Vanessa Zobel）直指，歐盟的法案「用心良好但無實效」。她嚴厲警告，德國的原料依賴已對國家安全構成直接威脅。佐貝爾表示：「在安全關鍵領域讓自己如此依賴，是魯莽的。」

她強調，德國必須停止依賴市場力量，並開始像一個地緣政治參與者那樣思考，將前總理蕭茲（Olaf Scholz）提出的「時代轉捩點」（Zeitenwende） 安全承諾，落實到戰略思維中。

