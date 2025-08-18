俄羅斯將軍遭狙擊身受重傷 俄國官員證實了

俄羅斯官員今（18）日證實，俄軍北方集團軍副司令阿巴契夫在俄烏前線身受重傷。（擷取自X @TGEThGlobalEye）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏軍情報機構聲稱近期在庫斯克地區（Kursk）成功狙擊了俄軍北方集團軍副司令阿巴契夫（Esedulla Abachev），使他失去一手一腿，而俄羅斯官員今（18）日也證實阿巴契夫在俄烏前線身受重傷，當前正在醫院接受治療，傷勢嚴重但狀況穩定。

《路透》報導，阿巴契夫來自達吉斯坦地區，而達吉斯坦地區領導人梅利科夫（Sergei Melikov）今日在通訊平台Telegram發文證實，阿巴契夫目前在「國內其中一間最好的軍事醫療中心」養傷，傷勢雖嚴重但狀況穩定。

請繼續往下閱讀...

烏軍情報機構此前聲稱，阿巴契夫在庫斯克地區的一條公路上遭到烏軍襲擊，因而斷了一隻手與一條腿，後續被送到莫斯科搶救。

阿巴契夫畢業於烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的高等戰車指揮軍校，當時蘇聯尚未解體，烏克蘭仍屬於蘇聯的一部份，他因在俄烏戰爭中的功績，獲頒俄羅斯聯邦英雄金星勳章。

梅利科夫指出，阿巴契夫是達吉斯坦地區的驕傲，他「是一名鬥將，也是一名總是會保護屬下的明智指揮官，但有時候會忽略他自身的安危」。

#BREAKING | Lieutenant General Esedulla Abachev, a "Hero of Russia" and deputy commander of the Leningrad Military District, was critically injured during a Ukrainian attack on a Russian military column in the Kursk region on the night of August 16-17, 2025. pic.twitter.com/tfURI102lW — The Global Eye （@TGEThGlobalEye） August 17, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法