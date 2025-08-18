獨家》國軍首次無人載具聯合作戰 傳明晨東南海域登場

國軍預計19日清晨於屏東九鵬基地周邊展開無人攻擊載具聯合出擊。已經進行預演。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍預計19日清晨於屏東九鵬基地周邊展開，今天傍晚悄悄完成預演，首度納入無人攻擊載具聯合出擊，展現國防科技新里程碑！

國軍預計19日清晨於屏東九鵬基地周邊展開無人攻擊載具聯合出擊。已經進行預演。（記者蔡宗憲攝）

據了解，操演首次導入「無人靶船」（海鵠或海良）與「快奇」攻擊型無人艇，搭配「勁蜂自殺式無人機」，模擬對海上目標的精準打擊。

軍事粉專Taiwan Adiz透露，本次重頭戲在「快奇」無人艇與「勁蜂」無人機聯手出擊，鎖定「無人靶船」進行實彈攻擊目標，驗證國造無人載具能量，由基層單位獨立執行任務，強化實戰能力。

