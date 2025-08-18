限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
獨家》國軍首次無人載具聯合作戰 傳明晨東南海域登場
國軍預計19日清晨於屏東九鵬基地周邊展開無人攻擊載具聯合出擊。已經進行預演。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍預計19日清晨於屏東九鵬基地周邊展開，今天傍晚悄悄完成預演，首度納入無人攻擊載具聯合出擊，展現國防科技新里程碑！
國軍預計19日清晨於屏東九鵬基地周邊展開無人攻擊載具聯合出擊。已經進行預演。（記者蔡宗憲攝）
據了解，操演首次導入「無人靶船」（海鵠或海良）與「快奇」攻擊型無人艇，搭配「勁蜂自殺式無人機」，模擬對海上目標的精準打擊。
請繼續往下閱讀...
軍事粉專Taiwan Adiz透露，本次重頭戲在「快奇」無人艇與「勁蜂」無人機聯手出擊，鎖定「無人靶船」進行實彈攻擊目標，驗證國造無人載具能量，由基層單位獨立執行任務，強化實戰能力。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接