陸軍十軍團重砲保養射擊 砲砲到位丶彈無虛發

首次上稿 08:28

更新時間 10:39（新增照片）

陸軍第十軍團為提升砲兵部隊訓練成效，今（19）日在台中市大甲溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自走砲等5項共56門。（記者廖耀東攝）

〔記者歐素美／台中報導〕國軍第五作戰區（陸軍十軍團）為提升砲兵部隊訓練成效，今天上午在台中市大甲溪南岸陣地實施年度「重砲保養射擊」任務，射擊武器計有M109A2自走砲等5項共56門，驗證平時武器裝備維護狀況，同時展現國軍堅強的防衛能力。

十軍團在台中清水甲南實施重砲保養射擊，現場砲聲隆隆。（記者歐素美攝）

今天射擊過程，首先完成火砲放列及射擊前整備，接續由射擊指揮所依火協中心要求下達射擊命令後，砲班即執行實彈射擊，展現各單位官兵平時訓練成果。

軍方原定八點開始射擊，因為海面有漁船誤入射擊區域，經協調海巡人員驅離，約延誤10分鐘射擊才開始。

第五作戰區強調，「重砲保養射擊」除驗證各火砲效能正常，亦藉由實彈射擊磨練砲兵部隊「射擊、測地、觀測、通信、砲操」等聯合操作能力，達到強化官兵本職學能和專業技能訓練目標。

今天射擊項目共有M109A2自走砲15門、155公厘牽引砲17門、81迫擊砲9門、42迫擊砲12門、120迫擊砲3門，共計5項56門。

為維護射擊安全，軍方並協請地區憲、警、調等情治單位，負責陣地外圍道路巡邏及周邊安全維護，確保射擊任務順利執行。

