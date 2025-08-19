自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》九鵬基地精準彈藥射擊 IDF射擊天劍二型飛彈全數命中

2025/08/19 08:45

九鵬基地精準彈藥射擊，圖為靶機。（記者蔡宗憲攝）九鵬基地精準彈藥射擊，圖為靶機。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國防部今（19）日清晨在屏東九鵬基地展開「海空精準彈藥射擊」演訓，於清晨5時48分、6時5分、6時24分及6時50分，四批次各兩架IDF經國號戰機升空，發射國造天劍二型飛彈，成功命中靶機。軍方表示，此次演練展現空軍精準打擊能力，強化台海防空戰力，為國軍因應區域威脅再添利器。

天劍二型飛彈由中科院研發，具備視距外作戰能力，射程約60公里，搭配IDF戰機，構成國軍防空主力。軍事專家指出，連續四批次射擊全數命中，顯示IDF戰機與天劍二型飛彈的高度穩定性與精確度，為國軍空防注入信心。

九鵬基地精準彈藥射擊，圖為靶機。（記者蔡宗憲攝）九鵬基地精準彈藥射擊，圖為靶機。（記者蔡宗憲攝）

演訓重頭戲則在稍後登場，首次導入「快奇」攻擊型無人艇與「勁蜂」自殺式無人機，聯手鎖定「無人靶船」（海鵠或海良）進行實彈攻擊。據軍事粉專Taiwan Adiz透露，此次操演由基層單位獨立執行，驗證國造無人載具的實戰能量。「快奇」無人艇搭載「勁蜂」無人機，模擬對海上目標的精準打擊，展現國軍不對稱作戰新戰術。

IDF經國號戰機升空，發射國造天劍二型飛彈，成功命中靶機。（記者蔡宗憲攝）IDF經國號戰機升空，發射國造天劍二型飛彈，成功命中靶機。（記者蔡宗憲攝）

IDF經國號戰機升空，發射國造天劍二型飛彈，成功命中靶機。（記者蔡宗憲攝）IDF經國號戰機升空，發射國造天劍二型飛彈，成功命中靶機。（記者蔡宗憲攝）

IDF射「天劍二型」飛彈有夠準 軍購特別預算擬購百枚「奔劍」增程型

