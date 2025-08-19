獨家》F-16V發射AIM-120先進中程飛彈 視距外精準命中目標

編號6808雙座型F-16V戰機返航，左翼尖掛載的AIM-120飛彈已完成發射。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕空軍第四、五聯隊參與精準彈藥射擊操演，F-16V戰機今天清晨於台灣東南空域，完成2枚AIM-120先進中程飛彈射擊，精準命中目標，達成視距外精準射擊任務。

受到中國軍機不斷襲擾我空域及灰色地帶影響，美國基於我國戰備需求，2021年5月12日同意在台灣東南空域首度試射AIM-120先進中程飛彈，2架F-16V首度在我國境內發射2枚全數命中，空軍為此相當振奮。今天清晨5時10分、30分，4架F-16V分由嘉義及花蓮基地起飛，每架各掛載2枚AIM-120先進中程飛彈，首度由各基地指派1架，各發射1枚AIM-120向視距外的空中目標實施攻擊。

空軍花蓮基地編號6808雙座型F-16V戰機，翼尖各掛載一枚AIM-120先進中程飛彈，開啟後燃器起飛，準備執行精準射擊任務。（記者游太郎攝）

清晨6時30分，編號6808、6805二架雙座型F-16V戰機，各掛載2枚中程AIM-120飛彈，點燃後燃器拖著長長的橘紅色火熖，由空軍花蓮基地依續升空，急速飛往東南空域，在視距外由6808雙座機（6805擔任預備機）發射1枚掛在左翼尖的AIM-120先進中程飛彈，精準命中靶機，順利完成試射任務後，7時20分平安飛返花蓮基地。

曾在美國路克基地受訓、退役的F-16飛官表示，美國開綠燈同意在我國境內試射AIM-120飛彈，代表美國傳達強烈的協助「 抗中保台」訴求，在軍事合作上也是「開保險」的具體作為，意味可以讓台灣自行運用這類的先進武器，未來不但運用彈性增加，在某種程度上，AIM-120在美國以外的國家試射，授權由「使用國」主導，也間接承認台灣是一個獨立國家的地位。

美國政府在2000年9月同意出售台灣200枚AIM-120先進中程空對空飛彈，但當年基於區域平衡的理由，並不同意這批飛彈儲存在台灣，而是先放在關島，等到中國已擁有俄製的AA-12中程飛彈後，2003年間放行將AIM-120運交台灣。

編號6805雙座型F-16V戰機，擔任精準射擊預備機，同樣掛載二枚AIM-120飛彈升空。（記者游太郎攝）

我國在2000年向美方採購200枚AIM-120飛彈，2007年再度購買218枚，分別部署在花蓮與嘉義基地，供F-16機隊使用。空軍第一次AIM-120飛彈試射在2000年10月於關島基地，後來並運交AIM-120飛彈模擬系統，讓我國飛行員熟悉飛彈的射擊過程﹔第二次試射則是在2001年年初，空軍派出8名飛官執行任務，地點在美國亞利桑那州的空軍基地，2021年獲准在台灣本土首次試射。

AIM-120先進中程空對空飛彈（AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile，縮寫為AMRAAM），是美國現役的主動雷達導引空對空飛彈（AAM）。具備全天候、超視距作戰（Beyond Visual Range）的能力，型號從早期的A、B、C到最新的Ｄ型，近期還發展出悍馬車裝載的「地對空飛彈」。我國空軍使用的型號為AIM-120C-5、7，最大射程超過100公里。

編號6805雙座型F-16V擔任預備機，二枚AIM-120飛彈原封不動載回花蓮基地。（記者游太郎攝）

