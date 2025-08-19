IDF射「天劍二型」飛彈有夠準 軍購特別預算擬購百枚「奔劍」增程型

可供IDF經國號戰機掛載的「天劍二型」空對空飛彈。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍IDF經國號戰機、F-16V Block20戰機今日投入「海空精準彈藥射擊」，分別發射「天劍二型」、AIM-120中程空對空飛彈，精準命中目標。根據軍方規劃，以「奔劍計畫」為名、射程可達100公里的國造「天劍二C型」飛彈，有望納入特別條例進行後續量產，總數將超過100枚，增強經國號戰機的視距外空戰能力。

本報今日直擊，國軍多批次IDF經國號戰機今日清晨升空，飛往屏東九鵬基地參與「海空精準彈藥射擊」，且成功發射國造天劍二型空對空飛彈，精準命中靶機。天劍二型飛彈射程達60公里，據傳飛行時速達4馬赫，可有效攔截敵軍超音速戰機。

IDF經國號戰機的機腹掛載一枚「天劍二型」空對空飛彈。（資料照）「天劍二型」飛彈已問世超過20年，中科院已透過「奔劍計畫」提升天劍二型飛彈性能，成功研製「天劍二C型」空對空飛彈，傳射程擴展至80到100公里，飛行時速更快，且抗電子干擾能力更好，此案已經於2021年以前完成作戰測評，並視軍種需求投入量產。軍事迷也曾於去年直擊，一架經國號戰機掛載4枚「天劍二C型」飛彈的英姿。

軍事網友「AGENT BEAR」去年拍攝到一架IDF戰機掛載4枚TC-2C增程型劍二飛彈及2枚短程的劍一飛彈升空執行任務的畫面，TC-2C飛彈其中的2枚是以前後方式掛在機腹下方，另2枚則是掛載在左右機翼上，這顯示此架IDF戰機是執行「制空任務」戰備巡弋。（資料照，軍事迷AGENT BEAR授權提供）

至於量產契機，由於國防部正著手編制攸關軍購特別預算的特別條例草案，近期將送至行政院審查，傳「天劍二C型」飛彈也在此列，軍方擬藉此採購100枚以上，所需金額約100億元，可望強化經國號戰機視距外空戰能力。

請繼續往下閱讀...

另外，中科院持續研製更先進的「天劍」系列空對空飛彈，傳射程達120公里的「天劍三型」飛彈已研製完畢，後續是否投產，則視軍種需求與預算而定。

相關新聞請見

獨家》九鵬基地精準彈藥射擊 IDF射擊天劍二型飛彈全數命中

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法