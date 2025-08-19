美F-16戰機安裝ATARS擴增實境系統 減少起飛對抗超省成本

圖為美國新創公司研發的AR訓練系統，已被美空軍決定安裝在F-16。（圖取自Red 6公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕訓練遊戲化、虛擬化，已被公認能大幅減少訓練成本，美國空軍15日和新創公司「Red 6」團隊簽約，將在F-16戰機上安裝「先進戰術擴增實境系統」（ATARS），整合擴增實境（AR）科技與現實環境拓展訓練能量，飛機不用實際出動，可望降低機體操作成本。

軍聞網站「Defence Industry Europe」報導，該計畫由美國空軍空戰司令部（ACC）、空軍研究實驗室（AFRL）主導構想，長期獲得洛克希德馬丁集團資助的「Red 6」表示，該項合約將是美軍首度在現役一線主力戰機上安裝ATARS系統，該系統參考先前T-38教練機的成功安裝經驗，以便飛官可在現實環境中，與最新虛擬技術建構的高性能假想敵機，進行模擬對抗，透過反覆操作、即時傳遞量化分析數據，降低模擬訓練的機體零附件損耗與後勤維修成本，同時讓飛官還能持續吸收經驗、精進戰技。

「Red 6」指出，ATARS系統採先進技術，能提供高解析度、全彩模擬合成影像，降低實際空中纏鬥訓練的風險，另可用於執行「協同戰鬥航空器」（CCA）的開發作業，滿足特定任務模式與空域環境訓練需求。

報導說，除了美國空軍T-38教練機之外，美國空軍的MC-130運輸機、英國皇家空軍的「鷹式T2」教練機也已安裝ATARS，足見其效能獲得先進國家肯定。由於目前仍有近900架F-16C/D型系列戰機在役，未來也可望提供經驗，讓其他先進戰機跟進安裝類似系統，拓展訓練效能與作業彈性。

圖為美國新創公司研發的AR訓練系統，足見相當逼真。（圖取自Red 6公司）

