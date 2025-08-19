空軍基地將架設AI影像分析 斥資4400萬提升飛航安全、靶場分析

空軍司令部將投資4400萬元，在基地及靶場導入AI影像分析等輔助系統，增加飛航安全與訓練判別的精準度。圖左為環保署的AI監控設備。（資料照、環保署提供/本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕AI趨勢當道，全球民航機場也陸續導入AI技術進行影像分析與威脅評估，以提升飛航安全。根據政府採購網今（19）日公告，空軍司令部將先投資4400萬元委請民間廠商，在基地及靶場導入AI影像分析等輔助系統，增加飛航安全與訓練判別的精準度。

根據政府電子採購網今日最新的決標公告顯示，空軍將斥資4400萬元導入「機場航空安全AI影像分析暨靶場訓練AI輔助分析系統」，該系統屬財務類的計算機及其零件與配件，此次欲架設的履約地點位於屏東及嘉義水上，履約日期自今年8月4日至明（115）年12月31日止。

網站資訊說明，空軍預劃分3批3階段進行，第一批「機場航空安全AI分析系統」自簽約隔日起限期90日曆天（含）內交貨並執行性能測試驗證功能；第二批「光纖管道佈纜工程」限期40日曆天（含）內交貨，第三批「靶場訓練AI輔助分析系統」則限期180日曆天（含）內交貨，後續執行功能測試。

從目前的資訊推測，這批AI設備架設的地點，包含了F-16戰機重鎮的嘉義空軍基地，以及屏東靶場，後續將有可能拓展至更多基地；而此次得標的廠商是一家專注於UAV無人機產業、智慧警監系統，以及智慧工廠應用等領域的科技集團子公司。

一般來說，機場的AI影像識別系統主要分析各種飛行器的機型、動態等相關資訊，進階來看也可望能對威脅物如鳥類、無人機或是在空機等進行AI識別，並分析威脅程度，有助於提升飛行安全。

