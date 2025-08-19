8900飛行時數美陸戰隊AV-8B艦載機 正式進駐航太博物館成歷史

6月完成最後飛行、7月接受去武裝化改裝，8月真正進駐丹佛航太博物館的美軍陸戰隊AV-8B+艦載機，是該機隊累積飛時第3、戰場資歷豐富的成員。（飛躍洛磯山脈之翼航太博物館官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍現今以F/A-18E/F、F-35B/C戰機為主力，相形之下就讓垂直起降艦載機始祖的AV-8B機隊顯得「高齡」，事實上，該機也確定將在2年後全面退役，由超級大黃蜂、猛禽正式接班；而操作該機的美軍陸戰隊，近期便將一架身經百戰、飛行時數高達8900小時，正式送進美國中部的飛行博物館，成為最新館藏。

這次的主角是一架前美軍陸戰隊的AV-8B+「海獵鷹」（Harrier）艦載戰鬥機，原屬陸戰隊第231攻擊中隊（VMA 231）、機身編號165587，6月初完成最終飛行後，便從北卡州的陸戰隊櫻桃角航空站（MCAS Cherry Point），移師中部科羅拉多州的巴克利太空軍基地（Buckley SFB），展開進駐博物館前的「去武裝化」（demilitarization）作業，卸油並拆除電瓶、彈射座椅火箭、雷達等裝備。

編號165587的美陸戰隊AV-8B型機，進駐博物館前先在巴克利太空軍基地接受去武裝化作業。（美國海軍航空系統指揮部官網）

而迎接新成員的丹佛「飛躍洛磯山脈之翼」（The Wings Over the Rockies）航太博物館2日也發布影片，完整呈現這架「海獵鷹」是如何低調轉身，繼續在館內向世人訴說過往輝煌的歷史生涯。

美海軍航空系統指揮部（NAVAIR）也曾在7月專文中揭露它的故事。這架AV-8B型機於1987年服役，2000年升級至「海獵鷹II+」構型；生涯期間曾在陸戰隊待過5支中隊，累計飛行時數超過8千9百小時，其中1436小時是由伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、陸戰隊遠征部署和其他人道救援任務中累積而成。軍聞網站「The Aviationist」報導，該紀錄高居同型機第3。

5月完成最後飛行，自美陸戰隊231攻擊中隊退役的165587號AV-8B型機。（美軍DVIDS網站）

由於美陸戰隊已確定在後（2027）年全面除役AV-8B機隊，但仍不影響該機在美軍艦載機家族中的地位；該機所屬的第231攻擊中隊在確定告別該機後已經解編，預計明（2026）年更改部隊番號並換裝F-35B戰機，續寫美陸戰隊航空史。

