川普軍中大清洗！美空軍參謀長任期未半 突宣布退休

〔編譯陳成良／綜合報導〕繼多名高階將領遭撤換後，美國總統川普對軍方高層的清洗再添一例。美國空軍週一宣布，空軍參謀長阿爾文上將（General David Allvin） 將提前退休，任期僅兩年，未滿四年的標準任期。

根據《法新社》 報導，美國空軍18日在一份聲明中表示，阿爾文「已於今日宣布計畫，將於2025年11月1日或前後退休」。聲明並補充，他將繼續留任直至繼任者獲得確認，以確保領導層的平穩過渡。然而，官方聲明並未解釋這位擁有超過4600飛行小時資歷的飛行員，為何做出提前離任的決定。

阿爾文的不尋常離任，被視為川普自今年1月重返白宮後，對軍方高層進行大規模人事清洗的最新一波。

遭川普政府撤換的高階將領，已包括2月份無預警遭開除的參謀首長聯席會議主席布朗 （Charles "CQ" Brown）、海軍作戰部長、海岸防衛隊司令、國家安全局（NSA） 局長、空軍副參謀長，以及一名派駐北約的海軍上將和三名高階軍法律師。

對此，美國國防部長赫格塞斯堅稱，總統只是在選擇他想要的領導人。然而，民主黨議員已對此波人事動盪表達擔憂，質疑此舉可能導致傳統上保持中立的美國軍隊被「政治化」。

美國空軍參謀長 （Chief of Staff of the Air Force）是美國空軍中軍階最高的軍官，相當於台灣的空軍司令，但其角色更偏向行政與資源管理。他主要負責空軍部隊的組織、訓練與裝備，並向文職的空軍部長負責。至關重要的是，他也是參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）的法定成員，該委員會是為美國總統、國防部長與國家安全會議，提供軍事建議的最高機構。

