共軍閱兵越來越多軍備亮相 連可載人的無人小艇也被搬上街

中國人民解放軍即將於9月3日進行閱兵，在近日閱兵彩排中，發現一款可載人無人艇，出現在北京街頭。（圖取自X@Recon_surv）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國人民解放軍即將於9月3日進行閱兵，在近期彩排中，民眾陸續發現「LZ」中型戰車、裝步戰鬥車（IFV）等，以及長約20公尺的巨型水下無人載具陸續亮相。而在近日閱兵彩排中，外界又發現一款無人艇出現在北京街頭，可能有個小型封閉的艙室空間，可允許臨時載人操作。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這艘由運輸車運送的無人船，在北京城市街道移動時拍攝到，這已經是目前為止，在公眾面前看到的最大無人船之一。

報導指出，這些裝備亮相表明，中國不僅在尋求用於偵察和打擊行動的小型無人艇，還在尋求更大型的巡邏和偵察艇，但目前未有任何數據顯示該無人船的大小和規格，此類系統可能部署在南海週邊爭議水域。

從外觀來看，這艘艦艇的設計，展示了一種迷彩塗裝方案，並在艦艏前方安裝了一套遙控作戰系統。設計圖還暗示，該艦可能設計了一個用於發射和回收小型無人機的甲板區域，以擴大其監視和偵察範圍。一些分析師認為，一個小型封閉的艙室空間可以允許臨時載人操作。

近日中國閱兵彩排中，被發到的無人艇，也被衛星影像捕捉到。（圖取自X@Uncensorednewsw）

