獨家》「快奇」無人艇聯手「勁蜂」無人機 精準擊殺海鵠一號靶船

「快奇」無人艇以高速追擊，直接撞擊爆破靶船，完成「擊殺」任務。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國防部今天於屏東九鵬基地周邊海域展開「海空精準彈藥射擊」演訓，重頭戲為「無人攻擊載具聯合出擊」，由中科院研發的「快奇」攻擊型無人艇搭配「勁蜂自殺式無人機」，成功對「海鵠一號」無人靶船執行精準打擊，震撼爆破聲響徹東南海域。據悉，政府高層親赴現場視導，見證國造無人載具的卓越戰力，現場軍事迷與民眾歡呼連連，讚嘆國軍不對稱作戰能力再上層樓。

「快奇」攻擊型無人艇。（記者蔡宗憲攝）本次演訓首次導入「海鵠一號」無人靶船，模擬敵方海上目標，搭配「快奇」無人艇與「勁蜂」無人機進行聯合攻擊，演訓流程緊湊。海鵠一號人員撤離後，由主控系統接管無人駕駛，隨後「快奇」無人艇精準操控「勁蜂」無人機，對靶船發動第一波攻擊。緊接著，「快奇」無人艇以高速追擊，直接撞擊靶船炸裂，完成「擊殺」任務，展現國造無人載具的高效協同作戰能力。

「海鵠」無人靶船出海。（記者蔡宗憲攝）此次操演由基層單位獨立執行，充分驗證「快奇」無人艇與「勁蜂」無人機的實戰能量。軍事粉專「Taiwan Adiz」分析，「快奇」無人艇搭載「勁蜂」無人機的創新模式，結合遠程精準打擊與高速突襲戰術，完美契合不對稱作戰需求。國軍近年受俄烏戰爭啟發，加速無人載具研發，強調「價廉效高」的作戰思維，無人機與無人艇被視為戰場「耗材」，大幅提升戰場靈活性。

「快奇」無人艇以高速追擊，直接撞擊靶船完成「擊殺」任務。（記者蔡宗憲攝）軍事粉專「Taiwan Adiz」認為，政府高層親臨視導，凸顯此次演訓對國防自主的戰略意義。中科院研發的「快奇」無人艇與「勁蜂」無人機，展現了國防科技的突破，搭配「海鵠一號」靶船的實戰模擬，成功驗證國軍在無人載具領域的領先地位，「這是台灣國防的里程碑」！

