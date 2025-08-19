自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

新影片曝光！她誤將彈射手柄當座椅調節桿 在戰機滑行時被噴飛

2025/08/19 12:10

美軍1架F-15D戰機在跑道滑行時，後座成員誤觸彈射裝置，從座艙內彈射飛出罕見意外，新角度影片曝光。（圖擷自X）美軍1架F-15D戰機在跑道滑行時，後座成員誤觸彈射裝置，從座艙內彈射飛出罕見意外，新角度影片曝光。（圖擷自X）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國韋斯特菲爾德巴恩斯空軍國民警衛隊基地（Barnes Air National Guard Base in Westfield），日前發生F-15D戰機在跑道滑行時，後座成員誤觸彈射裝置，從座艙內彈射飛出罕見意外，而不同角度的新影片近期曝光。

綜合媒體報導，美東時間13日下午2點30分左右，1架隸屬於第104戰鬥機聯隊的F-15D鷹式戰鬥機在基地內滑行，突然駕駛艙冒出一股濃煙。座艙蓋爆開，後座成員被彈射而出，最新角度影片曝光，只見座椅被噴射飛出，隨後降落傘張開，落在一旁草地上。

後座是一名正在接受飛行體驗的女性招募官，她為了調整座位，誤將彈射手柄當作座椅調節桿，拉動了彈射手柄，出現零速、無高度的彈射狀況，戰機駕駛立刻向塔台通報：「我們有飛行員彈射逃生。請關閉跑道」，這名女招募官能夠自己站立，送醫檢查沒有大礙。

