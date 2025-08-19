波音新版魚叉Block IIU飛彈測試成功 我同型陸射彈今年底抵台

一架F-15SA戰機日前在美國南加州的海軍靶場，完成「魚叉」反艦飛彈Block IIU的飛行測試，該型彈藥正好與我國採購的400枚陸射魚叉相同，首批彈藥可望今年底運台。（取自X帳號 @midobecker_1）

〔記者陳治程／台北報導〕美國波音公司近日宣布在南加州海軍靶場，完成新款「魚叉」反艦飛彈的飛行測試，達成各部件功、性能及氣動力設計的驗證，預計明（2026）年起陸續生產並交付；巧合的是，此次測試的新型魚叉飛彈，正好與我國向美採購的彈藥屬同型，而首批陸射魚叉可望今（2025）年底抵台，強化海軍濱海反艦打擊能力。

波音近期在美國南加州的海軍穆古點靶場（Point Mugu Sea Range, Calif.），展開最新款「魚叉」IIU（Block IIU）型反艦飛彈的飛行測試，由一架F-15SA戰機掛載升空；官方人員表示，這枚飛彈在空中完成推進段、導引段、導航系統及彈體氣動力設計的功性能驗證。

圖為美國空軍F-16D戰機，今年2月測試掛載海軍魚叉飛彈情形。波音的最新型魚「反艦」飛彈整合了JDAM炸彈和空射魚叉的硬體，目獲和打擊性能大幅提升。（美軍DVIDS網站）

軍聞媒體「Naval News」18日報導指出，1977年問世的「魚叉」反艦飛彈至今已廣泛部署在海、空、水下等儎台，幾經升級後更能對應全天候海戰環境；而此次測試的魚叉Block IIU構型彈，整合了波音「聯合直攻彈藥」（JDAM）、AGM-84E防區外攻陸飛彈（即空射魚叉）的硬體部件，透過翻新有效提升打擊性能。若測試順利，該型彈預計明年展開量產。

巧合的是，我國2021年起斥資新台幣866億134萬9千元向美採購的100套岸置魚叉反艦飛彈系統，就是搭配此次測試的Block IIU型彈。根據國防部4月底送交立法院的預算解凍報告內容，海軍目前已接收首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，並由海鋒大隊接裝中；全案預計2028年前分批完成接收。

我國今年起將陸續接收陸射魚叉反艦飛彈。（波音官網）

至於彈藥本體，因應海軍明年元月將成立「濱海作戰指揮部」，首批陸射魚叉飛彈可望今年底前抵台，強化海軍對敵艦的精準打擊能量。

