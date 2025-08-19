憲法設防！烏克蘭領土談判須全民公投 普廷會澤倫斯基難解套

烏克蘭總統澤倫斯基（左）與俄羅斯總統普廷（右）。據悉，普廷18日在與美國總統川普的通話中，已同意在未來兩週內與澤倫斯基會面，為終結戰爭開啟了新的可能性。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）18日表示，俄羅斯總統普廷在與美國總統川普通話後，同意未來2週內與烏克蘭總統澤倫斯基會晤。此舉被視為戰爭以來最重大的外交進展之一，不過，烏克蘭憲法早已明定，任何領土邊界的改變只能透過全國性公投，外界認為這將成為談判的最大障礙。

憲法成「護國防火牆」

烏克蘭憲法第73條白紙黑字規定，凡涉及國家領土邊界變更，必須由全體公民透過公投決定，總統、內閣或國會均無權擅自處置。換言之，即便澤倫斯基在外交場合有所妥協，最終仍須交付全民表決，否則協議將無效。

基輔學者分析，這道憲法防線形同「護國防火牆」，使普廷期待的「領土承認」難以落實。烏克蘭政府可能會在初步會談中僅限於討論停火、人道走廊與戰俘交換，避免直接觸及主權與邊界問題，以拖延時間並維持國際支持。

外媒分析，為繞過憲法對領土問題的嚴格限制，烏克蘭可能採取靈活策略以推進談判。參考今年6月伊斯坦堡談判的經驗，澤倫斯基或將優先聚焦短期停火、人道走廊及戰俘交換，以緩解衝突並爭取時間。同時，他近期提出以歐洲資金換取美國武器支持的計畫，試圖透過國際安全保障強化國防，作為領土問題的替代方案。此外，烏克蘭可能採取拖延戰術，將領土爭議推遲至公投階段，藉此維持國際支持並削弱俄方談判優勢。

專家指出，普廷試圖透過會談將戰果合法化，但烏克蘭憲法與民意形成堅實屏障。專家認為，短期內談判可能僅達成停火或安全安排，難以觸及永久領土協議。澤倫斯基需在主權底線與和平訴求間尋求平衡，國際社會的壓力與支持將是關鍵。未來兩週的峰會能否打破僵局，全球拭目以待。

