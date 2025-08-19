CM34雲豹甲車路上跑不限漢光演習 關指部、584旅日夜間戰備偵巡

陸軍關指部及裝甲584旅近日分別於淡水地區及桃園地區進行機動演練，CM33、CM34雲豹甲車及CM22迫砲車等，分別於日夜間出門「壓馬路」。圖為關指部車隊。（青年日報提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕裝甲車在路上跑不只有漢光演習，國軍平時也會安排「戰備偵巡」課目實地演練戰術守備區域。陸軍關渡地區指揮部及裝甲584旅近日分別於淡水地區及桃園地區進行機動演練，CM33、CM34雲豹甲車及CM22迫砲車等，分別於日夜間出門「壓馬路」！

陸軍關渡地區指揮部（簡稱關指部）機步1營與裝甲584旅聯兵1營，日前分別執行「戰備偵巡」課目，關指部於日間模擬重要目標遭敵襲擾、破壞，由官兵駕駛CM34裝步戰鬥車等各式車輛，機動至戰術位置，並因應敵情實施下車戰鬥；而裝甲584旅官兵則於夜間駕駛雲豹甲車及CM22迫砲車、悍馬車等出行，並演練通信裝備構聯、敵情警戒等課目。

裝甲584旅官兵於夜間駕駛雲豹甲車及CM22迫砲車、悍馬車等出行，並演練通信裝備構聯、敵情警戒等課目。（青年日報提供）

關指部機動全程融入敵情想定，由官兵駕駛車輛朝目標區前進，同時也持槍保持警戒；過程中，車長頭戴通信頭盔與駕駛密切通聯，掌握路面狀況，並透過車內通信系統揚聲器，同步使乘員了解現地景況，有效發揮指管作為。

裝甲584旅偵巡則特別強調事先規劃以及車組員的協同作戰默契，甲車駕駛官兵表示，透過車內的觀測系統可更了解路況，並結合車長指示，順利克服現場昏暗環境，以及複雜道路，透過演練，除了強化戰技外，也提升了團隊默契。

戰備偵巡除演練事前任務規劃、裝備檢整外，也會在基地外演練通信裝備構聯、敵情警戒等課目等，甚至會有官兵下車執行戒護演練。（青年日報提供）

國軍戰備偵巡通常都會選定人車較少的時段，並依實際的作戰範圍來執行，過程中除事前任務規劃、裝備檢整外，也會在基地外演練通信裝備構聯、敵情警戒等課目等，甚至會有官兵下車執行戒護演練，強化臨戰應變能力。

