劍指中國！澳菲南海門戶大軍演 美加也來了

澳洲海軍驅逐艦「布里斯本號」（前）與菲律賓海軍巡防艦「黎剎號」，在「海浪25」聯合軍演中伴隨航行。（圖：澳洲國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲與菲律賓15日啟動了代號「海浪25」（Exercise Alon 25） 的聯合軍事演習，這是澳洲在海外進行的最大規模軍演之一。超過3600名來自澳、菲、美、加的部隊，在鄰近南海的巴拉望島與呂宋島展開訓練，旨在強化印太地區的武力投射能量。

根據《Army Recognition》報導，這場為期兩週的演習，雖名義上是澳洲國防軍（ADF）與菲律賓武裝部隊（AFP）的雙邊活動，但實際上得到了美國海軍陸戰隊與加拿大皇家海軍的支持，已升級為一場四國參與的實力展示。

演習代號「Alon」在他加祿語中意為「海浪」，反映了澳、菲兩國致力於「保護國家主權、維護國際法、並維持不受脅迫的決策自由」的夥伴關係，其戰略意涵不言而喻。

此次澳洲派出了約1600名人員，並動員了陸海空三軍的大量資產。海上兵力以霍巴特級驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）為核心；地面部隊則派遣了皇家澳洲團第8、第9營組成的戰鬥群，裝備了澳製輕型裝甲車與M777榴彈砲；空中則有F/A-18F「超級大黃蜂」戰機與EA-18G「咆哮者」電戰機等主力參演。

菲律賓方面則投入約1525名兵力，同樣精銳盡出。空軍派出了FA-50PH「戰鬥鷹」攻擊機與A-29「超級巨嘴鳥」攻擊機；海軍則由荷西・黎剎級飛彈巡防艦（Jose Rizal-class frigate）領銜；陸戰隊更動員了一個旅級單位。

這場在南海門戶舉行的大規模演習，被視為坎培拉與馬尼拉之間戰略夥伴關係持續深化，並共同反制區域脅迫的具體展現。

