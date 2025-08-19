無人機艇+「炸藥之王」自殺群攻撞擊 中科院創新「海空聯戰」戰法

中科院今天以創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，以「快奇無人艇」搭配勁蜂1型、FPV自殺無人機，並配上以「炸藥之王」CL-20為基礎改良之具含能破片設計的高性能炸藥，對靶艦進行自殺式群攻。（記者蔡宗憲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天起於屏東九鵬基地周邊海域展開「海空精準彈藥射擊」演訓，除海空軍飛射擊之外，中科院也進行創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊，以「快奇無人艇」搭配勁蜂1型、FPV自殺無人機，並配上以「炸藥之王」CL-20為基礎改良之具含能破片設計的高性能炸藥，對靶艦進行自殺式群攻，這種有如「群蟻撼樹」的不對稱作戰能量，建構宛如地獄般的戰場環境，使敵軍卻步。

消息人士今天指出，2020年「納卡衝突」中，首見亞塞拜然以無人機成功襲擊亞美尼亞部隊，以迄2022年烏俄戰爭爆發、及至2025年烏克蘭所發動的「蛛網行動」，在無人機的運用上，從原先單機、單控的線性攻擊，逐次發展為遠端AI自主群攻模式；近年配合無人技術提升及戰術戰法應用，無人機、艇結合AI技術，通過即時通訊、精確導航下，朝協同方式執行任務，形成一股蜂群攻擊且多工高效的無人打擊力量，儼然成為各國競相組建「群蟻撼樹」的不對稱作戰能量。

他表示，中科院自主研製「快奇無人艇」，今年已完成多項海上測試與性能驗證，展現出在不同海象與天候維持穩定航行與作戰的能力。此次於8月下旬藉由國防部年度操演時機，透過銳鳶二型無人機中繼傳輸導控，並搭配勁蜂1型、FPV自殺無人機，以「無人機／艇海空聯合作戰」為主題，進行多功能性的實彈演練；在複雜電磁環境下，先以無人機干擾壓制敵近迫防衛，續自海面以無人艇執行自殺性撞擊，精準打擊動態目標，呈現無人載具新型的作戰概念。

消息人士說，在本次演訓中，中科院整合多年深耕的國防科研能量，引進國內、外無人載具聯盟先進的如載具間智慧化的相互感知、目標識別、自主決策及終端打擊等關鍵技術，藉由網狀（mesh）網路發揮協同控制、感知避碰、AI網管、機（艇）群蜂編隊等能量和戰術運用，加以無人艇搭載以「炸藥之王」CL-20為基礎改良之具含能破片設計的高性能炸藥、艇載攻擊無人機（勁蜂1型、FPV），有效提升對目標的毀傷效果，達成無人機／艇海空聯合群體的不對稱作戰能力，建構宛如地獄般的戰場環境，使敵卻步、不敢輕啟戰端。

他指出，本次創新的研發成果與戰術運用的展示，不但可提供國軍在防衛作戰戰術運用的新思維，應用於海上偵巡、精準打擊及濱海防衛等任務，未來亦將配合國軍戰術戰法的實際運用需要，持續透過與國內外、民間創新資源的交流合作，推動臺灣無人載具自主研發技術與產業能量，建構更具韌性與實戰效益的國家防衛體系，強化無人載具功性能、智慧網管及群攻編隊、火工酬載成果與最佳化作戰決策之能力，為需求單位建立一支自主、靈活、低成本、可大量生產與執行海空立體作戰的無人戰隊。

國防部今天起於屏東九鵬基地周邊海域展開「海空精準彈藥射擊」演訓，除海空軍飛射擊之外，中科院也進行創新的「無人機／艇海空聯合作戰」戰術戰法進行實戰射擊。圖為本報先前拍攝到快奇艇身上方裝設「勁蜂」無人機發射筒，前方還裝載具武裝的FPV無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

