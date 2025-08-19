自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

山寨？中國第一架傾轉旋翼機首飛 跟美國V-280「勇敢式」有夠像！

2025/08/19 14:26

中國首架傾轉旋翼機近期首飛，引發外界關注。（取自X）中國首架傾轉旋翼機近期首飛，引發外界關注。（取自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍廣泛運用V-22「魚鷹」等傾轉旋翼機後，中國似乎也仿製出類似機種。綜合外國軍事媒體報導，由中國航空工業集團（AVIC）研製的傾轉旋翼機原型機，已經於近期成功首飛，與美國貝爾直升機德事隆（Bell Helicopter Textron）研製的新一代V-280「勇敢式」型機非常相似，引發外界關注。

根據「Defense Blog」、「The War Zone」等軍聞網站報導，這架疑似由中航工業集團研製的新型傾轉旋翼機原型機，近期首飛成功，這款飛行器比照V-22「魚鷹」機，採用可傾轉旋翼，因此在旋翼向上時可進行垂直起降，若轉向前方，則具備比擬定翼機高速飛行的優點。不過，這款飛行器的未來用途、名稱、性能等都尚不明朗。

「Defense Blog」報導指，這架飛機曾經在2022年的珠海航展之中亮相，等於展現了中航工業集團次世代旋翼機項目的遠大計畫，此次試飛代表已從研究階段跨入實測階段。

「The War Zone」報導則推估，這型尚未命名的中國版傾轉旋翼機，基本配置、外觀與義大利李奧納多公司研製的AW609、貝爾直升機德事隆的V-280「勇敢式」相似，比起美軍現役的V-22「魚鷹」型機，複雜性更低，進而提升可靠性與飛行性能。位於人群身後的V-280傾轉旋翼機模型，與中國近期首飛的傾轉旋翼機構型相近。（彭博社檔案照）位於人群身後的V-280傾轉旋翼機模型，與中國近期首飛的傾轉旋翼機構型相近。（彭博社檔案照）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中