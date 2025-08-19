山寨？中國第一架傾轉旋翼機首飛 跟美國V-280「勇敢式」有夠像！

中國首架傾轉旋翼機近期首飛，引發外界關注。（取自X）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍廣泛運用V-22「魚鷹」等傾轉旋翼機後，中國似乎也仿製出類似機種。綜合外國軍事媒體報導，由中國航空工業集團（AVIC）研製的傾轉旋翼機原型機，已經於近期成功首飛，與美國貝爾直升機德事隆（Bell Helicopter Textron）研製的新一代V-280「勇敢式」型機非常相似，引發外界關注。

根據「Defense Blog」、「The War Zone」等軍聞網站報導，這架疑似由中航工業集團研製的新型傾轉旋翼機原型機，近期首飛成功，這款飛行器比照V-22「魚鷹」機，採用可傾轉旋翼，因此在旋翼向上時可進行垂直起降，若轉向前方，則具備比擬定翼機高速飛行的優點。不過，這款飛行器的未來用途、名稱、性能等都尚不明朗。

「Defense Blog」報導指，這架飛機曾經在2022年的珠海航展之中亮相，等於展現了中航工業集團次世代旋翼機項目的遠大計畫，此次試飛代表已從研究階段跨入實測階段。

「The War Zone」報導則推估，這型尚未命名的中國版傾轉旋翼機，基本配置、外觀與義大利李奧納多公司研製的AW609、貝爾直升機德事隆的V-280「勇敢式」相似，比起美軍現役的V-22「魚鷹」型機，複雜性更低，進而提升可靠性與飛行性能。位於人群身後的V-280傾轉旋翼機模型，與中國近期首飛的傾轉旋翼機構型相近。（彭博社檔案照）

